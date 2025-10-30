Selección de Guateamala: Fedefut anuncia detalles para la venta de entradas de los partidos eliminatorios

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) informó este jueves 30 de octubre información importante que deben tomar en cuenta los aficionados para la adquisición de entradas de los partidos eliminatorios de la Selección Nacional de Guatemala, correspondientes a la quinta y sexta fechas del proceso rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

La Bicolor recibirá a Panamá el miércoles 13 de noviembre y a Surinam el lunes 18 de noviembre, en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. Actualmente, Guatemala se ubica en la tercera posición del grupo que comparte con Panamá y Surinam, ambos líderes; mientras que El Salvador se encuentra en el fondo de la tabla.

Estos dos encuentros serán auténticas finales para el equipo dirigido por Luis Fernando Tena, ya que, de ganar ambos compromisos, la Bicolor podría clasificar por primera vez en su historia a una Copa del Mundo. Por ello, estos partidos están marcados en rojo en el calendario y se espera una gran asistencia de la afición, que podría ser testigo de un momento histórico para el país.

En una conferencia de prensa reciente, Fedefut dio a conocer los precios de las entradas, que oscilarán entre Q500 y Q1,700. Para cada partido estarán disponibles únicamente cinco mil boletos.

Fechas y puntos de venta

Las entradas estarán disponibles del martes 4 al sábado 8 de noviembre, a partir de las 7.00 horas, en los siguientes puntos de venta:

Centro de Negocios Vista Hermosa: bulevar Vista Hermosa, 2ª calle 16-44, colonia El Maestro, zona 15.

Centro Piace: avenida Reforma 7-08, zona 9.

Requisitos e indicaciones para adquirir entradas

La venta inicia a las 7.00 horas.

Es indispensable presentar el Documento Personal de Identificación (DPI).

Cada persona podrá adquirir un máximo de tres entradas.

Llevar el correo electrónico listo.

Verificar previamente el límite de la tarjeta de crédito o débito.

No se podrán apartar lugares, por respeto a los demás aficionados.

Se entregarán brazaletes para mantener el orden en la compra.

En ambos centros habrá presencia de la PNC, seguridad privada y personal de Emixtra.

No habrá parqueo disponible.

Se deben seguir en todo momento las instrucciones del personal de orden y control.