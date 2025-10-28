Selección de Guatemala: Tena convoca a tres nuevos jugadores a la Bicolor para los partidos ante Panamá y Surinam

Selección de Guatemala: Tena convoca a tres nuevos jugadores a la Bicolor para los partidos ante Panamá y Surinam

El director técnico mexicano Luis Fernando Tena ha ampliado la convocatoria de jugadores para los partidos eliminatorios frente a Panamá y Surinam, que se disputarán en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Herberth Marroquín

Luis Fernando Tena

El seleccionador mexicano de Guatemala, Luis Fernando Tena,convoca a tres nuevos jugadores para la Azul y Blanco (Foto Prensa Libre: AFP)

La Selección Nacional de Guatemala, dirigida por el estratega mexicano Luis Fernando Tena, comenzó el pasado lunes su preparación para los dos encuentros finales de la última fase de las eliminatorias de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf), rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en Norteamérica.

El lunes 27 de octubre, el seleccionador nacional convocó a 18 futbolistas para incorporarse de inmediato a los entrenamientos. En esta lista destacó la ausencia de jugadores como Erick Lemus y Elmer Cardoza, habituales en procesos anteriores. Sin embargo, la gran sorpresa fue el llamado del defensor de Municipal, Carlos Salvador Estrada,

Durante la tarde del martes, Tena amplió la convocatoria con tres nuevos nombres: Diego Santis, lateral de Antigua GFC; Carlos Aguilar de Municipal quien ha sido recurrente en los últimos llamados del técnico; y el joven delantero Matthew Evans, figura destacada en los Juegos Centroamericanos que se celebran en Guatemala, donde fue el máximo goleador del torneo y pieza clave en la conquista del bronce por parte del combinado nacional.

Evans, quien actualmente milita en Los Ángeles FC II, es uno de los jugadores que se espera formen parte de la lista final de convocados por Luis Fernando Tena para noviembre. El mediapunta guatemalteco ha destacado por su versatilidad en el centro del campo, ya que puede desempeñarse en varias posiciones con eficacia. A esto se suma su buen trato de balón y una capacidad goleadora lo que lo convierte en una pieza valiosa para el estratega nacional.

En sus últimos encuentros con la Sub-21, Evans ha mostrado una evolución notable, consolidándose como un referente ofensivo y aportando tanto en la creación como en la definición para su escuadra.

La Azul y Blanco se prepara con intensidad para enfrentar a Panamá el próximo 13 de noviembre y a Surinam el 18. Ambos partidos se disputarán en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, en la ciudad de Guatemala.

El objetivo es claro: sumar seis puntos que le permitan asegurar, por primera vez en su historia, la clasificación a la Copa del Mundo, tras más de 15 intentos fallidos.

Herberth Marroquín

Eliminatorias 2026 Futbol nacional Mundial 2026 Selección de Guatemala 
