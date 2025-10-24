Selección de Guatemala: Este es el dinero que espera recibir la Fedefut por los partidos ante Panamá y Surinam

La Selección Nacional de Guatemala disputará en noviembre dos encuentros decisivos en la última fase de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

Los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena recibirán a Panamá el 13 de noviembre y a Surinam el 18 del mismo mes, en dos auténticas finales para el combinado nacional que busca una histórica clasificación.

Actualmente, la Bicolor ocupa la tercera posición del Grupo A, que comparte con Panamá, Surinam y El Salvador. Guatemala suma cinco puntos en cuatro jornadas, producto de dos empates, una victoria y una derrota. Surinam y Panamá lideran el grupo con seis puntos cada uno, mientras que El Salvador se encuentra en el último lugar.

El jueves 23 de octubre, la Fedefut ofreció una conferencia de prensa para informar sobre la venta de entradas, precios y fechas de disponibilidad para la afición chapina.

Las autoridades explicaron que los precios fueron definidos tras un análisis para cubrir los gastos que implica cada encuentro eliminatorio. Entre los costos mencionados, se destacó el pago de 3,000 dólares por jugador por partido, lo que representa aproximadamente 75,000 dólares por encuentro, considerando una delegación de 25 futbolistas.

Precios para los partidos en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, quedaron establecidos así:

General Norte: Q500

Preferencia: Q1,200

Tribuna: Q1,700

Preferencia visitante: Q1,200

Se pondrán a disposición 5,200 entradas por partido, distribuidas de la siguiente manera:

General Norte: 2,300 entradas

Preferencia: 2,100 entradas

Tribuna: 600 entradas

Preferencia visitante: 200 entradas

Ingresos estimados por partido

General Norte: 2,300 x Q500 = Q1,150,000

Preferencia: 2,100 x Q1,200 = Q2,520,000

Tribuna: 600 x Q1,700 = Q1,020,000

Preferencia visitante: 200 x Q1,200 = Q240,000

Total estimado por encuentro: Q4,930,000.