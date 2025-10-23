Entradas para ver a la selección de Guatemala: Fedefut confirma precios para juegos contra Panamá y Surinam

La Selección Nacional de Guatemala afrontará dos encuentros decisivos en la última fase de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La Azul y Blanco depende de sí misma para lograr la clasificación por primera vez en su historia.

Actualmente, Guatemala ocupa la tercera posición del Grupo A con cinco puntos, a solo uno de Panamá y Surinam, que lideran con seis unidades.

Por ello, los partidos ante Panamá (13 de noviembre) y Surinam (18 de noviembre) serán los más importantes en la historia reciente del futbol nacional.

Cabe mencionar que el estadio donde se jugarán los encuentros será el estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, la venta será híbrida y se realizará a través de Bantrad banco patrocinador oficial de la Selección Nacional de Guatemala y la empresa ticketera tica llamada Ticketshow.

El estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol, ubicado en la zona 3 capitalina, tendrá capacidad para siete mil espectadores por partido:

Cinco mil boletos estarán disponibles para la afición.

Dos mil boletos se destinarán a patrocinadores, jugadores, personal de la FIFA y otros.

Puntos de venta físicos:

Centro de Negocios Bantrad Vista Hermosa, 2 calle, 16-44 (zona 15)

Centro Piace Bantrad , avenida reforma 7-08 (zona 9)

Condiciones de compra:

Cada persona podrá adquirir un máximo de tres boletos por partido (Panamá y Surinam), presentando su DPI.

Pago con tarjeta de débito o crédito.

Los boletos se enviarán de forma electrónica al correo del comprador y se desbloquearán únicamente el día del partido.

No se podrán compartir mediante captura de pantalla ni otros métodos.

Precios de las entradas:

General Norte: Q 500

Preferencia: Q1,200

Tribuna: Q1,700

Preferencia visitante: Q1,200

La empresa ticketera Ticketshow aplicará un cargo adicional de Q30 por entrada.

Fecha de inicio de venta de los boletos

La venta comenzará el martes 4 de noviembre, en horario por confirmar, pero se prevé que inicie a las 9.00 horas.

Aforo a la venta