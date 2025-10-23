Entradas para ver a la selección de Guatemala: Fedefut confirma precios para juegos contra Panamá y Surinam

Fútbol Nacional

Entradas para ver a la selección de Guatemala: Fedefut confirma precios para juegos contra Panamá y Surinam

La Fedefut anunció este jueves los precios de los boletos y la fecha de inicio de la venta para los partidos de la Selección Nacional de Guatemala frente a Panamá y Surinam.

Herberth Marroquín

|

time-clock

El estadio Cementos Progreso comienza a llenarse de la afición azul y blanco para apoyar a la Selección Nacional de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Fedefut confirma precios para juegos contra Panamá y Surinam. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

La Selección Nacional de Guatemala afrontará dos encuentros decisivos en la última fase de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La Azul y Blanco depende de sí misma para lograr la clasificación por primera vez en su historia.

Actualmente, Guatemala ocupa la tercera posición del Grupo A con cinco puntos, a solo uno de Panamá y Surinam, que lideran con seis unidades.

Por ello, los partidos ante Panamá (13 de noviembre) y Surinam (18 de noviembre) serán los más importantes en la historia reciente del futbol nacional.

Cabe mencionar que el estadio donde se jugarán los encuentros será el estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, la venta será híbrida y se realizará a través de Bantrad banco patrocinador oficial de la Selección Nacional de Guatemala y la empresa ticketera tica llamada Ticketshow.

LECTURAS RELACIONADAS

Thomas Christiansen técnico de Panamá visita el estadio El Trébol antes del choque clave contra Guatemala

chevron-right
AME7696. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 08/09/2025.- Nicholas Hagen de Guatema (d) controla el balón este lunes, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Panamá y Guatemala en el estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Selección de Guatemala : Así marcha la Bicolor en el grupo A de la eliminatoria de Concacaf

chevron-right

El estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol, ubicado en la zona 3 capitalina, tendrá capacidad para siete mil espectadores por partido:

  • Cinco mil boletos estarán disponibles para la afición.
  • Dos mil boletos se destinarán a patrocinadores, jugadores, personal de la FIFA y otros.

Puntos de venta físicos:

  •  Centro de Negocios Bantrad Vista Hermosa, 2 calle, 16-44 (zona 15)
  •  Centro Piace Bantrad , avenida reforma 7-08 (zona 9)

Condiciones de compra:

  • Cada persona podrá adquirir un máximo de tres boletos por partido (Panamá y Surinam), presentando su DPI.
  • Pago con tarjeta de débito o crédito.
  • Los boletos se enviarán de forma electrónica al correo del comprador y se desbloquearán únicamente el día del partido.
  • No se podrán compartir mediante captura de pantalla ni otros métodos.

Precios de las entradas:

  • General Norte: Q 500
  • Preferencia: Q1,200
  • Tribuna: Q1,700
  • Preferencia visitante: Q1,200

La empresa ticketera Ticketshow aplicará un cargo adicional de Q30 por entrada.

Fecha de inicio de venta de los boletos

La venta comenzará el martes 4 de noviembre, en horario por confirmar, pero se prevé que inicie a las 9.00 horas.

Aforo a la venta

  • General Norte: 2,300 entradas
  • Preferencia: 2,100 entradas
  • Tribuna: 600 entradas
  • Preferencia visitante: 200 entradas

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Eliminatorias 2026 Mundial 2026 Selección de Guatemala Selección de Panamá Selección de Surinam 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS