Thomas Christiansen técnico de Panamá visita el estadio El Trébol antes del choque clave contra Guatemala

Guatemala y Panamá se enfrentarán el jueves 13 de noviembre en un duelo decisivo por la quinta fecha de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El encuentro, programado en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, será prácticamente una final para ambos combinados, que buscan mantener vivo el sueño mundialista.

Actualmente, Panamá comparte el liderato del grupo con Surinam, ambos con seis puntos, mientras que Guatemala se ubica en la tercera posición con cinco unidades. Por ello, este choque será clave para definir el rumbo de la clasificación.

En medio de la expectativa, este martes 21 de octubre circularon en redes sociales fotografías del técnico de la selección panameña, el danés Thomas Christiansen, durante una visita a las instalaciones de El Trébol.

Las imágenes muestran al entrenador inspeccionando el césped y las condiciones del recinto deportivo donde se disputará el crucial encuentro.

Esta visita refleja la importancia que Panamá le otorga al compromiso, al buscar conocer cada detalle del escenario que podría marcar la diferencia en la lucha por el boleto mundialista.