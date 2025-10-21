Así ha sido el recorrido de Xelajú MC en la Copa Centroamericana

Xelajú MC afronta este miércoles 22 de octubre el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025, cuando visite al Real España en San Pedro Sula.

El cuadro altense llega con la motivación al máximo, tras firmar una campaña histórica en este certamen regional, donde ha mostrado solidez y carácter para superar cada ronda. Este duelo promete emociones intensas durante los 180 minutos, e incluso podría extenderse si la serie se mantiene pareja.

El equipo quetzalteco vive un momento dulce, no solo por alcanzar esta instancia, sino porque ya aseguró su clasificación a la próxima Copa de Campeones de Concacaf 2026, un logro que refuerza el crecimiento del club en el plano internacional.

Bajo la dirección técnica del estratega guatemalteco Amarini Villatoro, los superchivos han sabido combinar experiencia y juventud, con figuras como Pedro Báez, Kevin Ruiz, Jorge Aparicio y Jesús “Chucho” López, quienes han sido claves en este certamen para el cuadro chivo.

El camino de Xelajú en la Copa Centroamericana

El recorrido altense no ha sido fácil. Inició con una victoria por 0-2 en la jornada 1 ante el Hércules de El Salvador, con goles de Romário Luiz y Pedro Báez.

En su segundo partido, los altenses debutaron en el estadio Cementos Progreso y vencieron de forma categórica al CD Águila de Nicaragua por 3-0, con anotaciones de Jorge Aparicio, Jesús López y Pedro Báez.

En la tercera fecha, Xelajú volvió a ser local y superó 4-1 al Real Estelí. Los goles fueron obra de Yilton Díaz, Willian Cardoza, Pedro Báez y Jorge Aparicio; el descuento visitante lo anotó Preciado.

En su último partido de la fase de grupos, los quetzaltecos cayeron 3-0 frente al Olimpia en territorio hondureño, con anotaciones de Rivas, Bengtson y Benguché.

Cuartos de final

En los cuartos de final, el cuadro altense venció al Sporting San Miguelito en una serie dramática que se definió en el último minuto, con un marcador global de 3-2.

En el partido de ida, los superchivos ganaron 2-0, mientras que en la vuelta el equipo panameño igualó la serie con un 2-0 en los 90 minutos, obligando a la prórroga. Fue al minuto 119 cuando Romário Da Silva anotó el gol de la clasificación para Xelajú.

Llegada al hotel de concentración en San Pedro Sula



🔵🐏🔴¡¡VAMOS EQUIPO!!🔵🐏🔴 pic.twitter.com/JwV1h02984 — XelajúMC (@CSD_XelajuMC) October 21, 2025

El partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana se disputará la próxima semana, cuando Xelajú MC reciba a los hondureños para definir al próximo finalista.