Así marcha la tabla de goleadores luego de 15 fechas disputadas del Apertura 2025

La jornada 15 del Torneo Apertura 2025 dejó emociones fuertes y movimientos importantes en la tabla de posiciones. Deportivo Mixco se convirtió en el gran protagonista al vencer a Xelajú como visitante, resultado que le permitió saltar al liderato general del torneo; con esta victoria, el equipo mixqueño reafirma su candidatura al título del certamen nacional.

El fin de semana estuvo marcado por partidos disputados en distintos escenarios del país, con encuentros que se jugaron entre viernes y domingo.

Cada duelo tuvo su propia historia, pero todos coincidieron en la intensidad y la necesidad de sumar puntos en esta recta final del torneo. La lucha por los puestos de clasificación se mantiene al rojo vivo.

El plato fuerte de la fecha fue el Clásico Nacional número 335, entre Comunicaciones y Municipal. El encuentro, disputado en el estadio Cementos Progreso, terminó empatado, dejando a ambos equipos con sensaciones encontradas. Aunque ninguno logró quedarse con la victoria, el partido cumplió con las expectativas en cuanto a emoción y rivalidad.

Resultados de la jornada:

Viernes: Xelajú 1-2 Deportivo Mixco

Sábado: Aurora FC 2-1 Achuapa

Antigua GFC 2-1 Mictlán

Domingo: Cobán Imperial 3-0 Marquense.

Comunicaciones 0-0 Municipal

Malacateco 0-1 Guastatoya.

Mártinez en lo más alto del goleo

Además del cambio en la cima, la fecha confirmó el gran momento de forma que atraviesa el goleador del torneo, el argentino Nicolás Martínez, delantero de Deportivo Mixco. Con su tanto frente a Xelajú, llegó a 12 goles en el Apertura 2025, alejándose por seis anotaciones de sus más cercanos perseguidores: su compatriota Juan Apaolaza y José Carlos Martínez, de Municipal.

Mixco no solo lidera el campeonato, sino que cuenta con un delantero en estado de gracia, quien se perfila como firme candidato al título de máximo artillero del torneo.