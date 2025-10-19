Comunicaciones y Municipal empatan sin goles en el Cementos Progreso en el Clásico 335

El Clásico 335 entre Comunicaciones y Municipal finalizó con un empate 0-0 en la jornada 15 del Torneo Apertura 2025, en un partido disputado bajo intensa lluvia en el Estadio Cementos Progreso. A pesar de la igualdad, el duelo mantuvo la expectativa de los aficionados que se hicieron presentes.

El inicio del encuentro estuvo marcado por los tradicionales tifos de la afición de Comunicaciones, que dieron color y pasión al partido desde los primeros minutos. Sin embargo, la emoción más esperada, el gol, no llegó en ninguna de las áreas.

Durante los primeros minutos, Municipal fue el equipo que mostró mayor iniciativa ofensiva. La oportunidad más clara llegó para José Martínez, quien no logró concretar un penalti importante, atajado por el guardameta de Comunicaciones, Freddy Pérez.

Tras este momento, Comunicaciones tomó el control del partido, con el liderazgo de José Manuel Contreras y la movilidad de Darwin Lom, buscando generar oportunidades frente al marco rival. Sin embargo, las acciones no se tradujeron en anotaciones durante el primer tiempo.

En la segunda mitad, el arquero de Municipal, Kenderson Navarro, se convirtió en figura del partido, con atajadas claves que impidieron que el marcador se moviera, manteniendo el empate hasta el final del encuentro.

Con este resultado, Municipal se mantiene en el segundo lugar de la tabla con 30 puntos, aunque fue desplazado temporalmente por Mixco, que aún tiene un partido pendiente. Por su parte, Comunicaciones permanece en el onceavo puesto con 13 unidades.

El empate deja a ambos equipos divididos en puntos y obliga a buscar resultados positivos en las siguientes jornadas para cumplir sus objetivos. Municipal sigue peleando por el liderato, mientras que Comunicaciones necesita reaccionar para acercarse a los puestos de clasificación.

El clásico finalizó sin goles, pero con la intensidad y rivalidad que caracteriza a estos duelos históricos del futbol guatemalteco, dejando a la afición a la espera del próximo enfrentamiento entre ambos equipos.