EN VIVO| Malacateco vs. Guastatoya por la jornada 15 del torneo Apertura 2025

Malacateco recibe este domingo 19 de octubre al Deportivo Guastatoya en el cierre de la jornada 15 del Torneo Apertura 2025. El encuentro está programado para las 19:30 horas en el estadio Santa Lucía, y representa una oportunidad clave para que los Toros retomen el camino del triunfo.

El equipo local buscará sumar tres puntos importantes en condición de casa, necesarios para mejorar su posición en la tabla y mantenerse cerca de los puestos de clasificación.