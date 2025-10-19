Cobán Imperial golea 3-0 a Marquense y escala posiciones en la tabla

Cobán Imperial consiguió una victoria importante en el estadio José Ángel Rossi al superar 3-0 al Deportivo Marquense en el marco del Torneo Apertura 2025. El conjunto cobanero se impuso con goles de Uri Amaral y Thales Moreira, que le permitieron sumar tres puntos clave en la lucha por los puestos de clasificación.

El encuentro inició con mucha intensidad, especialmente por parte de los Leones, que en los primeros 45 minutos presionaron con fuerza en busca de abrir el marcador. Sin embargo, la defensa local se mostró ordenada y logró contener los intentos del equipo visitante.

La primera anotación llegó al minuto 36, cuando Uri Amaral aprovechó un descuido en la zaga rival para enviar el balón al fondo de la portería y darle la ventaja a Cobán Imperial antes del descanso. Ese tanto cambió el rumbo del partido y obligó a Marquense a adelantar líneas en la segunda parte.

En la segunda mitad, los visitantes insistieron con mayor presencia ofensiva, pero se toparon con un Cobán sólido en defensa y que supo administrar la ventaja. El trabajo en el medio campo también fue determinante para cortar los avances de los marquenses.

El gol de la tranquilidad llegó al minuto 80, cuando Thales Moreira aprovechó un contragolpe para definir con precisión y el gol de la sentencia llegó al 90,+2 por parte de Janderson Pereira el 3-0 definitivo, que desató la celebración de los aficionados en el José Ángel Rossi.

Con este resultado, Cobán Imperial escaló al séptimo lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos, fortaleciendo sus aspiraciones de mantenerse en zona de clasificación a la fase final del torneo. El triunfo representa un respiro tras una serie de resultados irregulares en jornadas anteriores.

Por su parte, Marquense quedó ubicado en la novena posición con 15 puntos, lo que lo obliga a sumar de manera urgente en las próximas jornadas si quiere mantenerse con opciones de pelear por un lugar entre los ocho clasificados.

La victoria cobanera refleja la importancia de hacerse fuerte en casa y mantener regularidad en el cierre de la fase de clasificación. Ahora, Cobán Imperial buscará confirmar su buen momento en la siguiente jornada y continuar escalando posiciones en el torneo.