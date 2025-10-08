Malacateco vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

El próximo sábado 11 de octubre, Guastatoya visita a Malacateco en el Estadio Santa Lucía, por el duelo correspondiente a la fecha 15 del Apertura.

Así llegan Malacateco y Guastatoya

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco ganó el encuentro previo ante Mictlán por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas y 2 victorias, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya cayó derrotado 1 a 2 ante Cobán Imperial. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 6 goles y recibió 7.

El conjunto local ganó 3 partidos y empató 2 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 9 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Malacateco se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el séptimo puesto con 16 puntos (5 PG – 1 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (2 PG – 2 PE – 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 13 7 5 1 13 2 Mixco 26 12 8 2 2 6 3 Antigua GFC 23 12 7 2 3 9 7 Malacateco 16 13 5 1 7 -2 12 Guastatoya 8 13 2 2 9 -15

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 14: vs Mixco: 12 de octubre – 14:00 horas

Fecha 16: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 14: vs Comunicaciones: 12 de octubre – 16:00 horas

Fecha 16: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Horario Malacateco y Guastatoya, según país