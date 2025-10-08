Malacateco vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

Así llegan Malacateco y Guastatoya
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura
Malacateco ganó el encuentro previo ante Mictlán por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas y 2 victorias, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 7 goles a favor.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura
Guastatoya cayó derrotado 1 a 2 ante Cobán Imperial. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 6 goles y recibió 7.
El conjunto local ganó 3 partidos y empató 2 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 9 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Malacateco se impuso por 1 a 2.
El local se ubica en el séptimo puesto con 16 puntos (5 PG – 1 PE – 7 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (2 PG – 2 PE – 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|13
|7
|5
|1
|13
|2
|Mixco
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|3
|Antigua GFC
|23
|12
|7
|2
|3
|9
|7
|Malacateco
|16
|13
|5
|1
|7
|-2
|12
|Guastatoya
|8
|13
|2
|2
|9
|-15
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 14: vs Mixco: 12 de octubre – 14:00 horas
- Fecha 16: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 14: vs Comunicaciones: 12 de octubre – 16:00 horas
- Fecha 16: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar