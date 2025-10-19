EN VIVO| Comunicaciones vs. Municipal por la jornada 15 del torneo Apertura 2025

El futbol guatemalteco vivirá este domingo una nueva edición del clásico nacional. Comunicaciones y Municipal se medirán en el Clásico 335, programado para las 17 horas en el Estadio Cementos Progreso, en un duelo que encuentra a los dos equipos con presentes muy distintos dentro del Torneo Apertura 2025.

Los cremas llegan al encuentro en una situación complicada, ubicados en la undécima posición de la tabla, lo que los obliga a conseguir un resultado positivo para no seguir alejándose de los puestos de clasificación. Por su parte, Municipal afronta el clásico con la motivación de pelear por el primer lugar. Los escarlatas son actualmente segundos de la clasificación y un triunfo los devolvería al liderato.