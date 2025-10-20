Así marcha la tabla de posiciones tras 15 jornadas del Apertura 2025

La jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional dejó resultados claves que empiezan a perfilar a los equipos en la lucha por los primeros puestos y en la pelea por evitar el fondo de la tabla. Con Mixco como líder solitario, el campeonato sigue mostrando una gran paridad en varios frentes.

La actividad comenzó el viernes 17 de octubre, cuando Mixco se impuso 2-1 a Xelajú MC, resultado que le permitió mantener la cima del torneo y seguir marcando distancia con respecto a sus perseguidores. Los chicharroneros se han consolidado como el equipo más regular del campeonato.

El sábado 18 de octubre se disputaron dos encuentros. Aurora FC venció 2-1 a Achuapa en condición de local, sumando tres puntos importantes que lo mantienen en la parte alta de la tabla. En otro duelo, Antigua GFC superó 2-0 a Mictlán, confirmando su buen momento en el certamen y afianzándose entre los primeros tres lugares.

El domingo se cerró la jornada con cuatro partidos. En el Clásico 335, Comunicaciones y Municipal empataron 0-0 en un duelo disputado bajo la lluvia en el Estadio Cementos Progreso. El punto dejó a Municipal en la segunda posición, mientras que los cremas siguen rezagados en la parte baja.

En Cobán, el Imperial aprovechó su condición de local y superó con autoridad 3-0 al Deportivo Marquense, resultado que lo impulsa a mitad de tabla y lo mantiene en la pelea por la clasificación. En el último partido de la fecha, Guastatoya logró una victoria importante al imponerse 0-1 en su visita a Malacateco, sumando puntos clave para el acumulado.

Con estos resultados, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Mixco es líder con 32 puntos, seguido por Municipal con 30 y Antigua GFC con 29. Más abajo aparecen Aurora con 26, Mictlán con 19, Xelajú con 18, Cobán Imperial con 16 y Malacateco también con 16, aunque con menor diferencia de goles.

En la parte baja, Marquense ocupa el noveno lugar con 15 unidades, mientras que Achuapa suma 13 puntos con diferencia de -3. En la misma línea está Comunicaciones, también con 13 pero con una diferencia de -8, lo que lo coloca en la undécima posición. El último puesto es para Guastatoya, que a pesar de su triunfo llegó apenas a 12 unidades.

El Apertura 2025 entra en una fase clave, con Mixco consolidado en la cima y varios equipos peleando por los primeros lugares. Al mismo tiempo, la lucha en la parte baja mantiene la tensión, con Comunicaciones y Guastatoya tratando de salir del fondo en las próximas jornadas.