Xelajú MC desafía a Alajuelense en la final de la Copa Centroamericana y busca frenar el tricampeonato tico

La final de la Copa Centroamericana 2025 ya está definida, luego de dos intensas semifinales que se resolvieron desde el punto penal. Xelajú MC enfrentó al Real España, mientras que Alajuelense se midió ante Olimpia, en duelos cargados de emoción y dramatismo.

El primero en sellar su boleto fue el cuadro quetzalteco, Xelajú MC, que venció al Real España en la tanda de penaltis, con marcador de 2-1, tras igualar 2-2 en el global. La serie estuvo marcada por la tensión, ya que se fallaron siete de los diez penales ejecutados.

Por su parte, el actual bicampeón del torneo, Liga Deportiva Alajuelense, también avanzó desde los once pasos, tras empatar 2-2 en el global ante Olimpia. Los ticos fueron contundentes en la tanda, imponiéndose 3-0 y reafirmando su condición de favoritos para el tricampeonato.

La gran final está servida: Xelajú MC vs. Alajuelense, un duelo que promete emociones y pondrá a prueba la garra del equipo guatemalteco. El cuadro altense, dirigido por Amarini Villatoro, ha demostrado ser un conjunto sólido, ordenado línea por línea, con un juego colectivo que ha sido clave en su camino hacia la final.

Jugadores como Jorge Aparicio, Jesús López, Pedro Báez, Darío Silva y Kevin Ruiz han sido fundamentales, al aportar experiencia, liderazgo y goles en momentos decisivos.

El reto para Xelajú es mayúsculo: enfrentarse al vigente bicampeón y favorito del torneo, un equipo con amplia experiencia internacional. Sin embargo, los quetzaltecos han demostrado jerarquía, resiliencia y un espíritu combativo que los ha llevado a superar cada obstáculo.

Con el respaldo de su afición lanuda, que sueña con un título histórico, Xelajú buscará escribir una página dorada en su historia y en el fútbol centroamericano.

La final no solo representa una oportunidad de gloria, sino también un desafío que pondrá a prueba el carácter y la ambición de un equipo que ha llegado lejos con esfuerzo, táctica y corazón, acompañado de una afición que estará entregada a su equipo durante toda la serie.