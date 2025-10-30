Nery Lobos se confiesa: el héroe de Xelajú MC en los penaltis contra Real España habla del momento decisivo

En una semifinal cargada de emoción y dramatismo, Xelajú MC logró una histórica clasificación a la gran final de la Copa Centroamericana del 2025, luego de superar al Real España de Honduras en una serie que se definió desde el punto penal.

El marcador global terminó 2-2 tras los 180 minutos reglamentarios y la prórroga, lo que obligó a una tanda de penales en la que destacó el arquero suplente Nery Lobos, quien ingresó al minuto 119 por decisión estratégica del técnico guatemalteco Amarini Villatoro.

El veterano guardameta, de 35 años, fue clave al detener en la serie de penaltis , lo que permitió que los “superchivos” se impusieran 2-1 en la serie.

El ambiente en el estadio Cementos Progreso fue electrizante, con una afición quetzalteca que llenó por completo el recinto y no dejó de alentar durante todo el encuentro.

Nery Lobos, héroe inesperado en la tanda de penales

Tras el partido, Nery Lobos expresó su emoción por el momento vivido: “Contento por la oportunidad. Al llegar al camerino le agradecí al profe por la confianza que tuvo al meterme, ya que son cosas que rara vez pasan en el fútbol.”

También destacó el apoyo de la afición: “El grupo supo responder y mantener la calma hasta el final. Estoy feliz por toda la gente que vino a apoyarnos, se merecen estar aquí. Vinieron de tan lejos a abarrotar este estadio, y que ellos lo disfruten más que nosotros. Esperamos seguirles dando alegrías a Quetzaltenango.”

Sobre su actuación en la tanda, comentó: “Creo que fue fundamental detener el primer penal. Eso me dio confianza a mí y al grupo. Contento porque las cosas se dieron, y lo grupal es lo que cuenta. Esperamos seguir cosechando triunfos.”

Respecto de la gran final, Lobos fue claro: “La final será más complicada, pero todo el grupo quiere ganarla.”

PARA PONERLE LA GUINDA AL PASTEL DEL DRAMA😱



AMARINI VILLATORO CAMBIÓ LOS PORTEROS PREVIO A LOS PENALES PARA XELAJÙ😳🔥



▶️Todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/eQgZk8Lyxl — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 30, 2025

También reconoció el trabajo del preparador de arqueros Marvin Barrios: “Sí, de hecho, pienso yo y estoy seguro de que él fue parte fundamental para que el profe hiciera el cambio. Barrios ha estado trabajando, él fue portero y sabe bien sobre eso. Hay que atribuirle parte del triunfo.”

Finalmente, cerró con una reflexión personal: “Es mi debut en el torneo centroamericano y hacerlo de esta manera es gratificante y motivante. Estamos convencidos de que este torneo es nuestro y vamos a seguir trabajando para ganar la final.”