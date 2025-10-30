Así fue la tanda de penaltis que clasificó a Xelajú MC a la final de la Copa Centroamericana

Xelajú MC vivió una noche mágica el miércoles 29 de octubre, luego de vencer en la tanda de penales al Real España de Honduras en el estadio Cementos Progreso, zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

Los altenses hicieron historia al eliminar al cuadro aurinegro en una serie de auténtico infarto que se definió desde los once pasos, y se convirtieron en el primer finalista de la Copa Centroamericana del 2025.

La serie tuvo de todo: goles, atajadas fundamentales en ambos encuentros y una tanda de penales dramática, en la que se fallaron siete de los diez lanzamientos. El partido de ida terminó 1-1 en tierras catrachas, con goles de Jesús “Chucho” López para los chivos y Brayan Velásquez para los hondureños.

En el encuentro de vuelta, el marcador fue nuevamente 1-1. Real España se adelantó al minuto 48 con gol de Daniel Aparicio, pero en los últimos segundos apareció Juan Luis Cardona para empatar y mandar el partido a tiempos extra, desatando el delirio de la afición quetzalteca.

Durante los tiempos extra, ambos equipos buscaron el gol de la clasificación. Al minuto 118, el hondureño Darío Silva realizó una atajada espectacular que dejó helada a la afición altense, pues parecía el gol del pase para los visitantes. Sin embargo, minutos después, el técnico guatemalteco de Xelajú hizo una jugada maestra al ingresar a Nery Lobos, quien sería clave en la tanda de penales.

Tanda de penales

Xelajú inició la tanda con Steven Cárdenas, cuyo disparo fue detenido por el arquero hondureño. Luego fallaron Harin Quezada y Jorge Aparicio. Los goles que le dieron el triunfo a los altenses fueron anotados por Ludwin Reyes y Freddy Góndola.

Por parte del Real España, la tanda de penales comenzó con el fallo de César Romero, cuyo disparo fue atajado por el arquero Nery Lobos. El segundo penal también fue errado, esta vez por Carlos Mejía. Devron García logró convertir el tercer intento, dando algo de esperanza, sin embargo, Wesly Decas falló el cuarto penal, y finalmente Brayan Moya erró el quinto y último disparo, sellando así la clasificación histórica para los chivos.