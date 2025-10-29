En vivo, Xelajú vs. Real España: los superchivos buscan ser el primer finalista de la Copa Centroamericana

El estadio Cementos Progreso, situado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, será el escenario del emocionante duelo entre Xelajú MC y Real España, correspondiente a la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana 2025. El encuentro está programado para las 20.30 horas.

La serie llega empatada 1-1, tras el partido de ida disputado en el estadio Francisco Morazán, en Honduras, lo que deja todo abierto para esta noche. Se espera un partido de pronóstico reservado, en el que el cuadro altense buscará seguir haciendo historia y conseguir su pase a la gran final del certamen regional.

Este será el cuarto compromiso de los superchivos como locales en el torneo, donde han anotado nueve goles, recibido solo una anotación y cosechado tres victorias. Estos números convierten al Cementos Progreso en un verdadero fortín para los chapines.

Enfrente estará un Real España decidido a dar la sorpresa y obtener el boleto a la final. El ambiente estará marcado por la presencia masiva de la afición chiva, que desde tempranas horas emprendió el viaje desde Quetzaltenango hacia la capital con la ilusión de ver a su equipo alcanzar una histórica clasificación. Todo está listo para vivir una gran noche de futbol entre Xelajú MC y Real España, donde ambos equipos saldrán en busca del ansiado pase a la final y convertirse en el primer finalista de la Copa Centroamericana 2025.

29 de octubre 2025, 17:30h Aficionado, comienzan a llegar al estadio.

Los aficionados del Xelajú MC comienzan a llenar al estadio Cementos Progreso en la antesala del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana.

#CopaCentroamericana2025 | La afición de Xelajú MC llega en un buen número al estadio Cementos Progreso para respaldar a su equipo en el duelo contra Real España.



Fotos Prensa Libre: Byron Rivera Baiza pic.twitter.com/LMKSJEejfx — Deportes_PL (@tododeportes_pl) October 29, 2025

29 de octubre 2025, 17:45h Ambiente en las afueras del estadio.

Los aficionados altenses se congregaron en los alrededores del estadio Cementos Progreso, demostrando su entusiasmo y apoyo incondicional al equipo.

29 de octubre 2025, 17;55h Porra visitante es retirada

La PNC ha retirado a la barra del cuadro del Real España, en la afuera del estadio Cementos Progreso, donde guatemaltecos y hondureños buscarán ser los primeros finalistas de la Copa Centroamericana.