Selección Femenil de Guatemala consigue el bronce en los Juegos Centroamericanos luego de golear a Nicaragua

La Selección Nacional Femenina de Guatemala cerró su participación en los Juegos Centroamericanos del 2025 con una contundente victoria 4-0 sobre Nicaragua, con lo cual logró la medalla de bronce en el torneo.

El encuentro se disputó este miércoles 29 de octubre en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como “El Trébol”, sede que también albergará los próximos dos partidos de la Selección Masculina en la eliminatoria mundialista cuando se enfrente a su similar de Panamá y Surinam.

El combinado nacional, dirigido por la estratega mexicana Karla Amaya, salió desde el inicio con gran intensidad en busca del resultado. El primer gol llegó por intermedio de Elizabeth Estrada, mientras que el segundo tanto fue obra de una de las figuras de la Azul y Blanco, la talentosa Andrea Álvarez, quien puso el 2-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, Guatemala mantuvo el dominio del juego y amplió la ventaja con un gol de la histórica Ana Lucía Martínez. El cuarto y definitivo tanto fue anotado por Acacia Edwards, con lo cual selló el triunfo y la medalla para el equipo chapín.

Durante el torneo, Guatemala y El Salvador se enfrentaron en tres ocasiones, con saldo de una victoria por bando y un empate, lo que refleja la paridad entre ambas selecciones.

Esta medalla reafirma el poderío de la delegación guatemalteca en los Juegos Centroamericanos, donde ya acumula más de 380 preseas entre oros, platas y bronces, consolidando su protagonismo en el ámbito deportivo regional.