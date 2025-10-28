Selección de Guatemala consigue el bronce en los Juegos Centroamericanos luego de vencer a El Salvador

La Selección Nacional Sub-21 de Guatemala ganó la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos del 2025 este miércoles 28 de octubre, tras vencer al equipo de El Salvador con marcador de 4-2 a favor de la Azul y Blanco.

El partido se disputó en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 capitalina, y la gran figura fue Matthew Evans, quien anotó tres goles y dio una asistencia.

El triplete de Evans llegó en apenas 15 minutos, lo que permitió que el combinado dirigido por Willy Coito Oliveira manejara el juego con mayor tranquilidad y asegurara la medalla de bronce en estos juegos.

Cabe mencionar que la Azul y Blanco había perdido frente a Costa Rica el pasado domingo con marcador de 2-1, lo que le impidió luchar por la medalla de oro.

El partido comenzó con un cuadro chapín muy ofensivo, que al minuto 6 ya ganaba 2-0. Al 16, Evans completó su triplete y se consolidó como la gran figura del encuentro y de la Selección de Guatemala. El cuarto gol de la Bicolor fue obra de Saúl Sagastume, tras asistencia de Evans.

Con este resultado, la delegación guatemalteca sumó otra medalla en los Juegos Centroamericanos, consolidándose en el primer lugar del medallero, con más de 300 preseas entre oro, plata y bronce.