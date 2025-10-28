Fútbol Nacional
Selección de Guatemala consigue el bronce en los Juegos Centroamericanos luego de vencer a El Salvador
La Selección Nacional de Guatemala vence a su similar de El Salvador y consigue el bronce en los Juegos Centroamericanos.
Selección de Guatemala consigue el bronce luego de vencr a El Salvador. (Foto Prensa Libre: Fedefut).
La Selección Nacional Sub-21 de Guatemala ganó la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos del 2025 este miércoles 28 de octubre, tras vencer al equipo de El Salvador con marcador de 4-2 a favor de la Azul y Blanco.
El partido se disputó en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 capitalina, y la gran figura fue Matthew Evans, quien anotó tres goles y dio una asistencia.
El triplete de Evans llegó en apenas 15 minutos, lo que permitió que el combinado dirigido por Willy Coito Oliveira manejara el juego con mayor tranquilidad y asegurara la medalla de bronce en estos juegos.
Cabe mencionar que la Azul y Blanco había perdido frente a Costa Rica el pasado domingo con marcador de 2-1, lo que le impidió luchar por la medalla de oro.
El partido comenzó con un cuadro chapín muy ofensivo, que al minuto 6 ya ganaba 2-0. Al 16, Evans completó su triplete y se consolidó como la gran figura del encuentro y de la Selección de Guatemala. El cuarto gol de la Bicolor fue obra de Saúl Sagastume, tras asistencia de Evans.
⏱️Min'16 · xɪɪ ᴊᴜᴇɢᴏꜱ ᴄᴇɴᴛʀᴏᴀᴍᴇʀɪᴄᴀɴᴏꜱ 𝟤𝟢𝟤𝟧— FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) October 28, 2025
• Medalla de Bronce •
⚽️⚽️⚽️Matthew Evans
🇬🇹Guatemala (3) 🆚 (0) El Salvador🇸🇻
📺 https://t.co/mv2jTn9Yys#VamosGuate #ModoSelección #SeleSub21
Con este resultado, la delegación guatemalteca sumó otra medalla en los Juegos Centroamericanos, consolidándose en el primer lugar del medallero, con más de 300 preseas entre oro, plata y bronce.
⏱️FINAL DEL PARTIDO· xɪɪ ᴊᴜᴇɢᴏꜱ ᴄᴇɴᴛʀᴏᴀᴍᴇʀɪᴄᴀɴᴏꜱ 𝟤𝟢𝟤𝟧— FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) October 28, 2025
•Medalla de Bronce•
🇬🇹¡VAMOS GUATE! ¡VICTORIA PARA LA SELECCIÓN!
🇬🇹Guatemala (4) 🆚 (2) El Salvador🇸🇻
⚽️⚽️⚽️Matthew Evans
⚽️Selvin Sagastume#VamosGuate #ModoSelección #SeleSub21 pic.twitter.com/PyVDKxrYfr