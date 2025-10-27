Deporte Nacional
Juegos Centroamericanos 2025: Jean Pierre lidera el podio acompañado por Herbert y Fernando en tiro deportivo
Los hermanos Jean Pierre, Herber y Fernando Brol hacen historia al conquistar el podio completo en la modalidad de Trap Masculino, disciplina de tiro con arma de caza.
Jean Pierre, Herber y Enrique Brol hacen historia en los Juegos Centroamericanos. (Foto Prensa Libre: Juegos CA).
Este lunes 27 de octubre se vivió un momento histórico para el deporte guatemalteco en los Juegos Centroamericanos del 2025. En la modalidad de trap masculino del tiro con arma de caza, los hermanos Jean Pierre, Herbert y Fernando Brol protagonizaron una hazaña al adueñarse del podio completo, demostrando el alto nivel que la familia Brol ha consolidado en esta disciplina.
El gran protagonista fue Jean Pierre Brol, medallista olímpico de bronce en París 2024, quien ratificó su condición de figura internacional al conquistar la medalla de oro tras acertar 46 platos en la final.
Su precisión y experiencia lo colocaron en lo más alto, reafirmando su liderazgo en la región y sumando un nuevo capítulo dorado a su carrera como atleta nacional.
La medalla de plata quedó en manos de Herbert Brol, quien logró 43 platos. Por su parte, Fernando Brol completó la histórica actuación al quedarse con el bronce, gracias a 31 platos, sellando así un podio completamente para la delegación guatemalteca.
Con estas tres medallas, Guatemala no solo suma puntos valiosos en el medallero general, donde se ubica en la primera casilla con más de 300 preseas en estas justas, sino que también reafirma su potencia en el tiro deportivo a nivel centroamericano, con Jean Pierre como la gran figura.
🥇ORO Y PODIO GUATEMALTECO CORTESÍA DE LOS HERMANOS BROL 🎯— Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025 (@guatemala2025) October 27, 2025
Luego de la final masculina de Trap, Jean Pierre Brol se queda con el oro con 46 platos rotos. La plata y bronce fueron conseguida por sus hermanos, Hebert (43) y Fernando Brol (31) #UnidosPorElDeporte #JCA2025 pic.twitter.com/PnIBJea2dG