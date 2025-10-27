Juegos Centroamericanos 2025: Así marcha el medallero luego de 10 días de competencias

Deporte Nacional

Juegos Centroamericanos 2025: Así marcha el medallero luego de 10 días de competencias

Tras diez días de intensas competencias en los Juegos Centroamericanos, Guatemala se mantiene en lo más alto del medalleto con más de 300 preseas cosechadas.

Herberth Marroquín

|

time-clock

Guatemala se ubica en lo más alto del medallero en los Juegos Centroamericanos 2025. (Foto Prensa Libre: Juegos CA).

Guatemala sigue en la cima del medallero tras diez días de competencias en los Juegos Centroamericanos del 2025, consolidando su dominio en estas justas deportivas gracias a la excelente preparación y desempeño de sus atletas en múltiples disciplinas.

Hasta ahora, la delegación chapina acumula 312 medallas: 139 de oro, 102 de plata y 71 de bronce, con actuaciones destacadas en deportes como tiro, natación y atletismo.

Este rendimiento refleja el trabajo integral de entrenadores y atletas, quienes están muy cerca de alcanzar la histórica cifra de 150 preseas doradas, un objetivo que marcaría un hito para el deporte guatemalteco.

Costa Rica ocupa la segunda posición, con 164 medallas (41 de oro, 56 de plata y 61 de bronce). Los ticos han mantenido un ritmo competitivo constante, subiendo al podio en diversas disciplinas y demostrando fortaleza tanto en deportes colectivos como individuales.

LECTURAS RELACIONADAS

Selección de Guatemala de futsal cae 2-1 ante Costa Rica en la segunda jornada de los Juegos Centroamericanos

chevron-right

Mario Pacay y Heidy Villegas conquistan el Medio Maratón de los Juegos Centroamericanos 2025 en Cobán

chevron-right

El Salvador se ubica en la tercera casilla, con 146 medallas (40 de oro, 47 de plata y 59 de bronce), mostrando un crecimiento sostenido en levantamiento de pesas y natación. Panamá es cuarto con 100 medallas (31 de oro, 31 de plata y 38 de bronce), consolidando su presencia en disciplinas acuáticas y atletismo.

Honduras aparece en la quinta posición, con 70 medallas (15 de oro, 21 de plata y 34 de bronce), mientras que Nicaragua se mantiene en el sexto lugar con 86 medallas (11 de oro, 22 de plata y 53 de bronce). Belice cierra la tabla, con 9 medallas (2 de plata y 7 de bronce), aunque sus atletas han mostrado gran esfuerzo y espíritu competitivo.

A pocos días del cierre de los Juegos, Guatemala mantiene un liderazgo absoluto, aunque cada delegación continúa en la lucha por sumar preseas y dejar una huella en esta edición.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Deporte Nacional Juegos Centroamericanos 2025 Medallero 2025 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS