Juegos Centroamericanos 2025: Así marcha el medallero luego de 10 días de competencias

Guatemala sigue en la cima del medallero tras diez días de competencias en los Juegos Centroamericanos del 2025, consolidando su dominio en estas justas deportivas gracias a la excelente preparación y desempeño de sus atletas en múltiples disciplinas.

Hasta ahora, la delegación chapina acumula 312 medallas: 139 de oro, 102 de plata y 71 de bronce, con actuaciones destacadas en deportes como tiro, natación y atletismo.

Este rendimiento refleja el trabajo integral de entrenadores y atletas, quienes están muy cerca de alcanzar la histórica cifra de 150 preseas doradas, un objetivo que marcaría un hito para el deporte guatemalteco.

Costa Rica ocupa la segunda posición, con 164 medallas (41 de oro, 56 de plata y 61 de bronce). Los ticos han mantenido un ritmo competitivo constante, subiendo al podio en diversas disciplinas y demostrando fortaleza tanto en deportes colectivos como individuales.

El Salvador se ubica en la tercera casilla, con 146 medallas (40 de oro, 47 de plata y 59 de bronce), mostrando un crecimiento sostenido en levantamiento de pesas y natación. Panamá es cuarto con 100 medallas (31 de oro, 31 de plata y 38 de bronce), consolidando su presencia en disciplinas acuáticas y atletismo.

Honduras aparece en la quinta posición, con 70 medallas (15 de oro, 21 de plata y 34 de bronce), mientras que Nicaragua se mantiene en el sexto lugar con 86 medallas (11 de oro, 22 de plata y 53 de bronce). Belice cierra la tabla, con 9 medallas (2 de plata y 7 de bronce), aunque sus atletas han mostrado gran esfuerzo y espíritu competitivo.

A pocos días del cierre de los Juegos, Guatemala mantiene un liderazgo absoluto, aunque cada delegación continúa en la lucha por sumar preseas y dejar una huella en esta edición.