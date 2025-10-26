Selección de Guatemala de futsal cae 2-1 ante Costa Rica en la segunda jornada de los Juegos Centroamericanos

La Selección Nacional de Futsal de Guatemala sufrió una ajustada derrota por 2-1 frente a Costa Rica en la segunda jornada de los Juegos Centroamericanos, en un partido que se jugó con intensidad y gran nivel de ambos equipos. A pesar del esfuerzo, el conjunto nacional no pudo quedarse con la victoria, y Costa Rica se llevó los tres puntos gracias a un gol anotado en el segundo tiempo.

El encuentro se disputó en un domo completamente lleno en la zona 13, donde la afición guatemalteca se hizo sentir durante los 40 minutos del partido. Los gritos, aplausos y cánticos acompañaron cada acción del equipo, generando un ambiente electrizante que demostró el amor del público por la disciplina.

Guatemala comenzó el partido con un juego ofensivo y presión constante, logrando equilibrar las acciones y generar ocasiones de peligro. Sin embargo, la defensa costarricense se mostró sólida, manteniendo el control y evitando que el marcador se moviera rápidamente.

Costa Rica abrió el marcador en la primera mitad, pero Guatemala logró empatar antes del descanso, mostrando capacidad de reacción y buen juego colectivo. El gol del empate reflejó la entrega y el compromiso del equipo, que buscaba mantener la esperanza ante la fuerte rivalidad regional.

En el segundo tiempo, la intensidad aumentó y ambos equipos buscaron la victoria. Finalmente, Costa Rica logró marcar el gol que les daría la ventaja definitiva, mientras que Guatemala, a pesar de los intentos, no pudo volver a igualar el marcador.

La afición guatemalteca estuvo presente de manera masiva, llenando el domo y haciendo sentir su apoyo en cada jugada. El entusiasmo fue tal que varias personas quedaron fuera por falta de espacio, evidenciando la pasión que despierta el futsal en el país.

A pesar del resultado, Guatemala demostró un buen nivel de juego, con orden táctico y esfuerzo en cada acción, dejando en claro que continúa siendo competitivo en la región y que buscará recuperarse en los próximos partidos.

Con esta derrota, el combinado nacional deberá enfocarse en su siguiente encuentro para mantener vivas las opciones de medalla y demostrar nuevamente el respaldo de su afición, que se convirtió en un jugador más dentro del domo de la zona 13.