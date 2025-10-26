Selección de Guatemala cae ante Costa Rica y buscará el bronce en los Juegos Centroamericanos

La Selección Nacional de Guatemala no logró avanzar a la final del torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos, tras caer 2-1 ante Costa Rica en un partido intenso que definió el futuro del combinado nacional en la competencia. Con este resultado, la azul y blanco se despide de la lucha por el oro y ahora enfocará sus esfuerzos en pelear por la medalla de bronce.

El encuentro se disputó con mucha paridad durante los primeros minutos, pero poco a poco Costa Rica fue encontrando espacios. El primer tanto del partido llegó luego de un penal ejecutado por los ticos, que fue atajado en primera instancia por Diego Bolaños, pero el rebote favoreció al atacante costarricense, quien no perdonó y marcó el 1-0.

Guatemala intentó reaccionar, pero las cosas se complicaron antes del descanso, cuando Raúl Cruz fue expulsado tras un golpe a un adversario. Con un hombre menos, el conjunto nacional perdió presencia en el mediocampo y tuvo que reorganizarse defensivamente para intentar contener los ataques de Costa Rica.

La desventaja numérica terminó pesando en el complemento. Los costarricenses aprovecharon los espacios y, tras una jugada colectiva, ampliaron la diferencia con el 2-0, dejando a Guatemala con pocas opciones de revertir la situación. El gol cayó como un golpe anímico para los dirigidos por Willy Olivera, que se vieron forzados a arriesgar más.

A pesar de la adversidad, el combinado guatemalteco no bajó los brazos. Con empuje y determinación, comenzó a generar algunas oportunidades en ofensiva, aunque sin la precisión necesaria en el último pase para inquietar verdaderamente al guardameta rival.

El esfuerzo finalmente tuvo su recompensa en el minuto 90, cuando Jair Asprilla apareció dentro del área para aprovechar un balón suelto y enviar el esférico al fondo de la red, marcando el descuento que dejó el 2-1 definitivo en el marcador. Sin embargo, el tiempo ya no alcanzó para intentar una remontada.

Con esta derrota, Guatemala queda fuera de la final, pero aún tiene la posibilidad de subirse al podio y conseguir la medalla de bronce, lo que sería un reconocimiento al esfuerzo mostrado a lo largo del torneo. El equipo buscará cerrar su participación con una victoria que devuelva la ilusión a los aficionados.

Aunque el resultado no fue el esperado, el desempeño del grupo deja aspectos positivos, especialmente el crecimiento de varios jóvenes que sumaron experiencia internacional. La Selección ahora buscará despedirse del certamen con una actuación sólida que reafirme su compromiso y entrega en representación del país.