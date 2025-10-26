Xelajú MC supera las 7 mil entradas vendidas en la preventa rumbo a las semifinales de Concacaf

La afición de Xelajú MC mostró nuevamente su entusiasmo y respaldo al equipo, superando las 7 mil entradas vendidas en la preventa para el duelo de semifinales de vuelta de la Copa Centroamericana de Concacaf ante Real España. El club espera que la hinchada visitante viaje en gran número, llevando al Estadio Cementos Progreso un ambiente vibrante y de apoyo total a los chivos.

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles 29 de octubre a las 20:00 horas, con el marcador global igualado 1-1, lo que mantiene la expectativa por un resultado que defina al primer finalista del torneo. Los chivos buscarán hacer historia y avanzar por primera vez a la gran final de la competición regional.

Las autoridades del club recordaron que habrá boletos disponibles en las taquillas del Estadio Cementos Progreso a partir del mismo miércoles 29, para todos aquellos aficionados que no lograron adquirir sus entradas en la preventa. La venta presencial permitirá que más seguidores puedan acompañar al equipo en este crucial encuentro.

La expectativa es que el ambiente en el estadio sea de gran colorido y que los jugadores sientan el respaldo masivo de su afición.

Con la igualdad en el marcador global, el duelo promete intensidad y emoción hasta el último minuto, y la afición sabe que su apoyo puede ser determinante para motivar a los chivos hacia un resultado positivo.

Xelajú llega con confianza tras el empate en el juego de ida, pero consciente de la dificultad que representa enfrentar a Real España en un duelo de alta exigencia. La preparación táctica y el respaldo de la hinchada serán factores clave para definir quién avanzará a la final.

La venta de entradas en taquilla se espera que sea intensa, y se invita a los seguidores a asegurar su lugar con anticipación. La ciudad y el estadio estarán listos para vivir una noche histórica, donde la pasión y el fútbol se unirán para un momento inolvidable en la historia de Xelajú MC.

Xelajú ha jugado toda la Copa Centroamericana de local en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 de la ciudad capital.