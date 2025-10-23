Xelajú MC vs. Real España: Estos son los precios de las entradas para el partido de vuelta de la Copa Centroamericana

El Real España y Xelajú MC protagonizaron un intenso duelo en el estadio Francisco Morazán, que terminó 1-1 en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana.

El encuentro fue muy disputado, con ambos equipos mostrando carácter y ambición por avanzar en la eliminatoria. Los chapines, dirigidos por Amarini Villatoro, consiguieron un resultado positivo en territorio hondureño que les permite soñar con cerrar la serie en casa la próxima semana, y avanzar a la gran final del certamen

El cuadro superchivo sorprendió a los locales al minuto 62, cuando Antonio de Jesús López aprovechó un descuido defensivo y definió con calidad para poner el 0-1.

Sin embargo, la alegría duró poco: apenas seis minutos después, Real España reaccionó y logró el empate tras una jugada colectiva que culminó con un remate certero dentro del área. A partir de entonces, el partido se tornó más físico y estratégico, con ambos equipos cuidando cada detalle para no ceder ventaja.

El compromiso se caracterizó por la presión alta de los hondureños y la solidez defensiva de los quetzaltecos, que apostaron por el orden táctico y las transiciones rápidas.

La serie se resolverá la próxima semana en el estadio Cementos Progreso, donde Xelajú MC tendrá la ventaja de jugar como local.

El equipo de Amarini Villatoro buscará imponer su estilo y aprovechar estar con su afición, lo que el cuadro altense ha subido el precio de las entradas para el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana.

Precio entradas semifinal vuelta Xelajú MC vs. Real España