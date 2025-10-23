Amarini Villatoro confía en clasificar a la final de la Copa Centroamericana con el Xelajú MC

Xelajú MC obtuvo un empate valioso en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana frente al Real España. El encuentro, disputado en el estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula, concluyó con marcador de 1-1, tras un duelo bastante reñido.

Para los dirigidos por el guatemalteco Amarini Villatoro, el resultado fue positivo, considerando que se jugó como visitante ante un equipo hondureño que buscó la victoria desde el inicio. Los altenses realizaron un partido serio, con orden táctico, líneas compactas y sin desorden, a fin de no dejar espacios a los jugadores catrachos.

Por momentos, la presión del equipo local fue intensa y logró incomodar a los chapines. No obstante, Xelajú apostó por salidas rápidas y generó algunas llegadas al arco rival. Conforme avanzaban los minutos, el equipo guatemalteco se animó más en busca del gol, y en la segunda mitad logró ponerse en ventaja. Sin embargo, la alegría duró poco, pues Real España empató minutos después.

El partido finalizó con el cuadro hondureño intentando llevarse la victoria, sin éxito. Así, Xelajú MC regresa con un buen resultado de tierras catrachas y definirá la serie la próxima semana, en el partido de vuelta en el estadio Cementos Progreso.

Declaraciones de Amarini Villatoro

Al finalizar el encuentro, el técnico expresó: “Falta la mitad de la serie, el segundo tiempo de la serie”.

Sobre el rival hondureño, comentó: “Los equipos centroamericanos son muy parejos todos, y por algo los equipos llegan a esta fase, porque tienen nuevos jugadores y tienen un gran plantel”.

También señaló que la eliminatoria sigue abierta: “Yo creo que ninguno de los equipos podemos lanzar las campanas al viento. Ellos han demostrado ser fuertes de visita, nosotros hemos demostrado ser muy fuertes en casa, entonces será una lucha de poderes. Tenemos cuidado en lo que sabemos que son muy fuertes, como el balón parado”.

Respecto a la mejora en el segundo tiempo, indicó: “Creo que nosotros nos vimos mejor cuando tomamos la pelota en el inicio del segundo tiempo, y fuimos muy superiores hasta nuestro gol".

Sobre lo que puede definir el partido de vuelta, afirmó: “La efectividad sobre el arco contrario, el estar más atentos y estar concentrados, ya que el juego aéreo de ellos es importante”.

Finalmente, elogió al rival: “Ahora toca pensar en la vuelta porque enfrentamos a un gran equipo que sabe a lo que juega y está bien dirigido”.