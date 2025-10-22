En vivo: El Real España recibe al Xelajú en las semifinales de la Copa Centroamericana 2025

Xelajú MC se mide esta noche, a las 20.00 horas, ante Real España, por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana del 2025.

El conjunto quetzalteco, dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro, llega motivado a este encuentro, tras eliminar en los cuartos de final al Sporting San Miguelito, de Panamá. Por su parte, el cuadro hondureño viene de superar al Plaza Amador, también panameño, en una serie muy disputada.

Este duelo promete ser intenso, con dos equipos que buscarán imponer su estilo y sacar ventaja en el primer capítulo de la llave. Xelajú intentará aprovechar su buen momento y la solidez mostrada en casa durante el torneo, mientras que Real España apelará a su experiencia internacional y a la calidad de sus figuras para dar el golpe en territorio guatemalteco.

La afición espera un partido vibrante, donde cada detalle puede marcar la diferencia rumbo al pase a la gran final.

22 de octubre 2025, 19:25h Alineación superchiva

Este es el 11 de Amarini Villatorio para el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana.