Guatemala vs. Panamá: Así será la distribución de las entradas del encuentro eliminatorio

Tras la histórica victoria de la Selección Nacional de Guatemala frente a El Salvador, en el estadio Cuscatlán, los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena se han metido de lleno en la lucha por el boleto directo a la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Actualmente, la Azul y Blanco ocupa la tercera posición con 5 puntos, a solo uno de Surinam y Panamá, que lideran la tabla con igualdad de unidades.

Precisamente, Guatemala enfrentará a ambos en las dos últimas jornadas, en duelos directos que serán los más importantes en 20 años para el fútbol nacional.

Los encuentros se disputarán en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, y, debido a la alta demanda esperada para estos dos partidos, se ha definido el proceso y la distribución de entradas.

Distribución de entradas: Capacidad disponible: 7,480 espacios.



• Comité Ejecutivo: 9 integrantes, 6 boletos cada uno → 54 entradas

• Jugadores y cuerpo técnico: 40 integrantes, 4 boletos cada uno → 160 entradas

• Equipo visitante: 50 entradas

• Concacaf: 100 boletos

• FIFA: 50 boletos

• Patrocinadores (22): 1,386 entradas

• Espacios de seguridad (resguardo): 480

• Venta al público general: 5,200 boletos (incluye 200 para afición visitante)

Distribución por localidad

• Tribuna: 600

• Preferencia: 2,100

• General Norte: 2,300

• Afición visitante: 200