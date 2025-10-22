Guatemala vs. Panamá: Así será la distribución de las entradas del encuentro eliminatorio

Fútbol Nacional

Guatemala vs. Panamá: Así será la distribución de las entradas del encuentro eliminatorio

La Selección Nacional de Guatemala jugará sus últimos dos encuentros de la eliminatoria frente a Panamá y Surinam el próximo mes de noviembre y así sería la distribución de las entradas.

Herberth Marroquín

|

time-clock

El encuentro de futbol entre las selecciones de Guatemala y El Salvador, se jugó en el estadio Cementos Progreso, zona 6 de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang).

Así será la distribución de las entradas del encuentro eliminatorio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Tras la histórica victoria de la Selección Nacional de Guatemala frente a El Salvador, en el estadio Cuscatlán, los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena se han metido de lleno en la lucha por el boleto directo a la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Actualmente, la Azul y Blanco ocupa la tercera posición con 5 puntos, a solo uno de Surinam y Panamá, que lideran la tabla con igualdad de unidades.

Precisamente, Guatemala enfrentará a ambos en las dos últimas jornadas, en duelos directos que serán los más importantes en 20 años para el fútbol nacional.

Los encuentros se disputarán en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, y, debido a la alta demanda esperada para estos dos partidos, se ha definido el proceso y la distribución de entradas.

LECTURAS RELACIONADAS

AME7696. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 08/09/2025.- Nicholas Hagen de Guatema (d) controla el balón este lunes, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Panamá y Guatemala en el estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Selección de Guatemala : Así marcha la Bicolor en el grupo A de la eliminatoria de Concacaf

chevron-right

Thomas Christiansen técnico de Panamá visita el estadio El Trébol antes del choque clave contra Guatemala

chevron-right

Distribución de entradas: Capacidad disponible: 7,480 espacios.


• Comité Ejecutivo: 9 integrantes, 6 boletos cada uno → 54 entradas
• Jugadores y cuerpo técnico: 40 integrantes, 4 boletos cada uno → 160 entradas
• Equipo visitante: 50 entradas
• Concacaf: 100 boletos
• FIFA: 50 boletos
• Patrocinadores (22): 1,386 entradas
• Espacios de seguridad (resguardo): 480
• Venta al público general: 5,200 boletos (incluye 200 para afición visitante)

Distribución por localidad

• Tribuna: 600
• Preferencia: 2,100
• General Norte: 2,300
• Afición visitante: 200

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Herberth Marroquín

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Eliminatorias 2026 Estadio Manuel Felipe Carrera Futbol nacional Mundial 2026 Selección de Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS