Xelajú MC: Jesús “Chucho” López asegura que la serie sigue abierta y el empate es un buen resultado

El Xelajú MC consiguió un importante empate (1-1) este miércoles, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana, en su visita al Real España, en el estadio Francisco Morazán.

Desde el inicio, los altenses apostaron por mantener el orden defensivo y mostrarse compactos en su área para evitar sorpresas ante un cuadro hondureño que tomó la iniciativa durante gran parte del encuentro. La ocasión más clara del primer tiempo fue para los locales, pero el marcador se mantuvo sin goles.

En la segunda mitad, Xelajú adelantó sus líneas para generar mayor peligro en el área rival. Al minuto 58, Antonio de Jesús “Chucho” López estuvo cerca de abrir el marcador con un potente remate que se colaba en el ángulo, pero el guardameta Luis López realizó una atajada espectacular.

Cuatro minutos después, al 62’, el mismo López adelantó a los “chivos” con una gran definición tras un pase preciso del delantero Pedro Báez.

La ventaja, sin embargo, duró poco. Al 68’, Brayan Moya empató para Real España, dejando la serie abierta para el partido de vuelta.

Al finalizar el encuentro, Jesús López expresó: “Nosotros queríamos la victoria, pero, viéndolo fríamente, no es un mal resultado el empate contra un rival muy difícil como Real España. La serie está más que abierta para Guatemala.”

También reconoció la oportunidad que dejaron escapar: “Sentía que podíamos sacar la victoria aquí en Honduras. Igual, el rival cuenta; es un equipo muy complicado y tenemos que estar más atentos a balón parado, que es lo más fuerte de ellos.”

Finalmente, adelantó lo que espera en el duelo decisivo: “Será una guerra. Ellos quieren pasar a la final y nosotros también. Estos partidos se definen por pequeños detalles.”