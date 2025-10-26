Mario Pacay y Heidy Villegas conquistan el Medio Maratón de los Juegos Centroamericanos 2025 en Cobán

Guatemala vivió una jornada histórica en el Medio Maratón de los Juegos Centroamericanos 2025, disputado en Cobán, Alta Verapaz, donde los atletas nacionales Mario Pacay y Heidy Villegas se consagraron campeones, logrando un doble triunfo dorado para el país anfitrión.

En la rama masculina, Mario Pacay se impuso con autoridad ante su público, completando el recorrido con un tiempo de 1:05:22, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio y regalarle una victoria memorable a Cobán, su tierra natal. El guatemalteco, quien ya había obtenido la medalla de plata en los 1,500 metros, confirmó su excelente estado de forma y dominio en las pruebas de fondo.

El podio masculino fue completamente centroamericano. Detrás de Pacay se ubicó su compatriota Alberto González, quien cruzó la meta en 1:06:43, adjudicándose la medalla de plata tras una gran actuación. El tercer puesto fue para Daniel Johanning, de Costa Rica, que finalizó con un tiempo de 1:08:03, completando una competencia de alto nivel.

En la rama femenina, Heidy Villegas brilló con una actuación sobresaliente, conquistando el oro con un tiempo de 1:17:33. La guatemalteca mostró fortaleza y constancia a lo largo del recorrido, dominando la competencia de principio a fin y sumando una nueva alegría para la delegación nacional.

El segundo lugar fue también para Guatemala, gracias a Sandra Raxón, quien registró 1:18:06 y aseguró la medalla de plata, completando un histórico 1–2 para el país. El podio lo cerró Idelma Delgado, de El Salvador, con un tiempo de 1:27:15, sumando el bronce para su nación.

El ambiente en Cobán fue de fiesta deportiva. Miles de aficionados alentaron a los corredores a lo largo del circuito, celebrando el esfuerzo y la entrega de los atletas. La competencia se desarrolló entre un paisaje emblemático, reconocido por su tradición en pruebas de medio fondo y su vínculo con el atletismo nacional.

Con estas actuaciones, Guatemala reafirma su dominio en el atletismo centroamericano y suma medallas importantes en su camino dentro de los Juegos Centroamericanos 2025. .

La delegación guatemalteca continúa sumando triunfos en estos Juegos, con la mirada puesta en mantener el liderazgo del medallero general y seguir inspirando a nuevas generaciones del deporte nacional.