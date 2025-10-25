La Selección de Futsal de Guatemala inicia con goleada en los Juegos Centroamericanos

La Selección Nacional de Futsal de Guatemala debutó con una contundente victoria en los Juegos Centroamericanos, tras remontar y superar a su rival con un marcador de 8-1. La azul y blanco mostró un rendimiento sólido y efectivo que le permitió dominar desde la segunda mitad del encuentro.

El partido inició con un gol en contra para Guatemala, lo que obligó al equipo a reorganizarse y buscar el control del juego. La reacción del combinado nacional no tardó en llegar, con presión constante sobre el arco rival y un manejo adecuado de la posesión del balón.

La remontada comenzó en la primera mitad, cuando Guatemala logró empatar el partido gracias a un remate preciso desde fuera del área. A partir de ese momento, la selección mostró un juego más dinámico, combinando velocidad en los ataques con solidez defensiva.

En la segunda mitad, el equipo guatemalteco aprovechó los errores del rival y comenzó a marcar con mayor frecuencia. La efectividad frente al arco se reflejó en la rápida sucesión de goles que sentenciaron el partido y permitieron ampliar la ventaja de manera decisiva.

Entre los goleadores destacan varios jugadores del plantel, quienes contribuyeron a la contundente victoria con definiciones precisas y asistencias clave. Esta actuación resalta el potencial de la selección para enfrentar los siguientes compromisos del torneo.

El entrenador del equipo destacó la importancia de mantener la concentración y el orden táctico durante los partidos, así como la capacidad de reacción del grupo frente a situaciones adversas. Asimismo, resaltó el compromiso de los jugadores con la preparación y la estrategia planteada.

Con este triunfo, Guatemala asegura un inicio prometedor en los Juegos Centroamericanos, consolidándose como uno de los favoritos para avanzar a las etapas finales del torneo. La selección buscará mantener el ritmo y continuar sumando puntos en los próximos enfrentamientos.

La próxima jornada enfrentará a Guatemala contra otro rival del grupo, donde se espera que el equipo mantenga la intensidad y continúe demostrando su capacidad ofensiva y defensiva. El objetivo será afianzar la posición en la tabla y asegurar un lugar en las instancias de definición del certamen.