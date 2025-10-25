Guatemala impone récord y se queda con el oro en skeet masculino de los Juegos Centroamericanos 2025

Guatemala volvió a destacar en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, esta vez en la disciplina de tiro al vuelo, donde el equipo nacional se consagró con la medalla de oro en la modalidad de skeet masculino, sumando además un nuevo récord centroamericano que reafirma la calidad y precisión de los atletas nacionales.

El equipo integrado por Sebastián Bermúdez, Diego Bermúdez y Carlos Padilla protagonizó una actuación impecable en el campo de tiro, al romper un total de 354 platos, cifra que les permitió no solo adueñarse del primer lugar del podio, sino también establecer una nueva marca regional que quedará registrada en la historia del certamen.

Desde las primeras rondas, el equipo guatemalteco mostró un desempeño sólido y constante, marcando diferencias con el resto de los competidores gracias a su técnica, concentración y sincronía. Cada uno de los tiradores aportó con gran precisión, reflejando el alto nivel de preparación con el que llegaron a esta competencia.

La actuación de Bermúdez, Bermúdez y Padilla fue el resultado de meses de entrenamiento y disciplina, respaldados por un trabajo técnico de primer nivel que posiciona a Guatemala como una de las potencias regionales en el tiro deportivo. La combinación de juventud y experiencia dentro del equipo fue clave para lograr este histórico resultado.

El récord de 354 platos rotos supera las marcas establecidas en ediciones anteriores, demostrando que el tiro guatemalteco sigue en ascenso y continúa marcando tendencia en el área centroamericana. Este nuevo registro será la referencia para futuras competencias y un orgullo para el país anfitrión de los Juegos.

Con esta medalla de oro, Guatemala amplía su cosecha en el medallero general y refuerza su dominio en distintas disciplinas, consolidándose como uno de los protagonistas indiscutibles del evento. El logro también representa una motivación para las nuevas generaciones que buscan abrirse camino en el deporte del tiro.

🔥 ¡Oro y récord para Guatemala en skeet masculino! 🇬🇹🎯



El campo de tiro fue testigo de una jornada llena de emoción, precisión y espíritu competitivo, donde la bandera azul y blanca volvió a ondear en lo más alto del podio. La ovación del público y el reconocimiento de los jueces ratificaron el desempeño impecable del equipo nacional.

De esta forma, Guatemala celebra una nueva jornada dorada en los Juegos Centroamericanos 2025, con un oro que vale más que una victoria: simboliza el esfuerzo, la constancia y el talento de tres atletas que una vez más demostraron que el bienestar y la excelencia deportiva se viven con cada disparo certero.