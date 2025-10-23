La selección de futbol comandada por Ana Lucía Martínez cae ante Nicaragua en los Juegos Centroamericanos

La selección femenina de fútbol de Guatemala cayó ante el conjunto femenino nicaragüense por marcador de 3-1 en el segundo partido correspondiente a la fase de grupos del torneo femenino de los XII Juegos Centroamericanos 2025.

Ana Lucía Martínez, capitana del equipo guatemalteco y delantera del Cruz Azul Femenil, junto a Andrea Álvarez, jugadora del Sevilla de la Liga F española lideraron el ataque de la selección de Guatemala pero no bastó para conseguir el triunfo ante Nicaragua.

A pesar de contar con el apoyo de su afición y figuras de peso en su plantel, las guatemaltecas no pudieron imponer condiciones ante un rival que mostró mayor contundencia ofensiva este jueves en el Estadio Cementos Progreso.



Nicaragua abrió el marcador al minuto 13 con gol de Sheyla Flores, y amplió la ventaja al 26 con tanto de Lisbeth Moreno, dejando el primer tiempo 2-0 a favor de las visitantes.

En el complemento, María Monterroso descontó para Guatemala al 53, reavivando las esperanzas de la afición local. Sin embargo, Inés Navarrete sentenció el encuentro al 65 con el 3-1 definitivo que le dio el liderato del Grupo A a Nicaragua.

El debut de Guatemala contra Nicaragua en la primera fecha del torneo había sido discreto. En un encuentro donde ninguna de las escuadras logró romper el cero en el inicio fase de grupos.

Tras el resultado de este jueves 23 de octubre, Guatemala avanzará a la siguiente fase del torneo como segunda del Grupo A. Las guatemaltecas tendrán la oportunidad de redimirse en las instancias eliminatorias, donde buscarán una mejor actuación para aspirar a una medalla.







