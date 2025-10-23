Guatemala sobrepasa las 200 medallas y roza las 100 de oro en los Juegos Centroamericanos

Guatemala continúa escribiendo historia en los XII Juegos Centroamericanos 2025. Tras seis días intensos de competencias, la delegación anfitriona superó la barrera de las 200 medallas y se encuentra a solo 13 preseas doradas de alcanzar el centenar de oros, meta que el país se ha propuesto conquistar en estos Juegos que marcan el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

El pasado domingo, la delegación guatemalteca celebraba sus primeras 100 medallas totales, y tan solo tres días después volvió a duplicar esa cifra.

Con 87 oros, que representan cerca del 50 por ciento del total de preseas doradas repartidas hasta el momento, Guatemala lidera el medallero de forma contundente. Costa Rica se ubica en segundo lugar del medallero con 125 medallas, mientras que Panamá ocupa el tercer puesto con 79 preseas. Belice ocupa el último lugar con apenas 3 preseas.

La jornada del miércoles 22 de octubre fue especialmente productiva para Guatemala. En el remo, que inició su participación en estos Juegos, los locales arrancaron con cuatro preseas, dos de ellas doradas, gracias a la actuación estelar de Leslie Carolina González en el single peso abierto y luego en el doble junto a Nicolle Eugenia González.

El kárate aportó cuatro oros por intermedio de Bárbara Michelle Morales, Fabiana Cevasco, Pedropablo de la Roca y Carlos José Chacón.

El equipo femenino de tenis de campo escaló a lo más alto del podio tras vencer en la Copa de Naciones, mientras que el triatlón, con Marlen Alejandra Abigail Aguilar en el sprint individual, regaló otro título a la nación en las aguas de Amatitlán Bay, Izabal.

Finalizaron las competencias de natación y sin duda, fue uno de los deportes que más preseas aportó a la cosecha de Guatemala, con 36 medallas en los diferentes estilos.

Erick Gordillo se consolidó como uno de los referentes de estos Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 acumulando 11 medallas de oro y una de bronce para un total de 12 preseas centroamericanas, entre participaciones individuales y de equipo.

Otro de los grandes protagonistas fue el gimnasta de 19 años Jaycko Bourdet, quien vivió un fin de semana inolvidable al sumar seis medallas, incluyendo cuatro de oro, posicionándose como una de las figuras más destacadas del evento y demostrando el nivel de excelencia que ha alcanzado la gimnasia guatemalteca.



