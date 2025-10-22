Deportes
Oro para Marlen Aguilar en el triatlón de los Juegos Centroamericanos
La guatemalteca Marlen Abigail Aguilar conquistó la medalla de oro en la prueba femenina de triatlón este miércoles 22 de octubre
Marlen Aguilar se posiciona en lo más alto del podio en los Juegos Centroamericanos 2025. (Foto Prensa Libre. Juegos Centroamericanos).
La triatleta originaria de Quetzaltenango, Guatemala, se impuso en la competencia de triatlón femenino de los XII Juegos Centroamericanos al completar la prueba en el mejor tiempo de la jornada con marca de 1:09.16.
Marlen Aguilar demostró su fortaleza en las tres disciplinas que componen esta exigente prueba, natación, ciclismo y carrera a pie. La competencia de Triatlón de los Juegos Centroamericanos 2025 se desarolló en las instalaciones de Amatitlán Bay, ubicadas en el departamento de Izabal.
El podio lo completaron la costarricense Catalina Torres, quien cruzó la línea de meta en segundo lugar, y la hondureña Camila Alcalá, que se llevó la medalla de bronce. Las tres atletas ofrecieron un espectáculo de alto nivel que confirmó el crecimiento del triatlón femenino en Centroamérica.
La jornada de triatlón en Amatitlán Bay también incluyó la competencia masculina este miércoles 22 de octubre, donde los atletas centroamericanos buscarán dejar su huella en estos juegos que son el primer paso para el nuevo ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
