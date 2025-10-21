¡Doble récord! Viviana Aroche y Débora Quel brillan en el atletismo de los Juegos Centroamericanos

El atletismo guatemalteco sigue dejando huella en los XII Juegos Centroamericanos 2025. Este Martes 21 de Octubre, dos atletas nacionales escribieron su nombre en la historia del deporte centroamericano con actuaciones memorables que reafirman el poderío deportivo del país anfitrión en esta edición de los juegos

Viviana Aroche demostró una vez más por qué es considerada una de las mejores fondistas de la región al imponer un nuevo récord en la prueba de 10,000 metros planos con un tiempo de 35:04.21 minutos.

La corredora guatemalteca exhibió una notable resistencia y estrategia en la pista, consolidándose como una de las figuras más destacadas de estos Juegos. La plata también fue para Guatemala, la atleta originaria de San Juan Sacatepéquez, Sandra Raxón, se posicionó en el segundo lugar de la competencia.

Su actuación no solo le valió una medalla de oro para Guatemala, sino que también marcó un hito histórico que quedará registrado en los libros de los Juegos Centroamericanos. Aroche continúa ampliando su colección de récords y se posiciona como un referente del atletismo regional.

La atleta originaria de Santiago Sacatepéquez, Débora Quel también hizo historia al conquistar el oro en la prueba de 3,000 metros con obstáculos, con un tiempo de 12:03.81 minutos. Quel demostró sus habilidades técnicas y físicas, dejando una marca imborrable en estos Juegos y posicionando a Guatemala en un nivel competitivo superior en esta exigente disciplina.

Estas victorias se suman a la brillante actuación de Guatemala en los Juegos Centroamericanos 2025, donde el país anfitrión se mantiene en lo más alto del medallero.

Guatemala ha tenido una representación femenina destacada en las disciplinas de atletismo, destacando también el desempeño de las atletas Sophie Pérez en la prueba de lanzamiento de martillo marcó un nuevo registro nacional en la prueba de lanzamiento de martillo recientemente, Mariandré Chacón quien impuso un récord centroamericano en la prueba de 100 y 200 metros.

