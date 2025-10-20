¡Histórico! Gordillo suma su sexta medalla de oro y se consagra en los Juegos Centroamericanos

Erick Gordillo, el “tiburón guatemalteco”, sigue imparable. Este lunes 20 de octubre volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores atletas de Guatemala y de la región, al conquistar su sexta medalla de oro en los Juegos Centroamericanos del 2025, donde la tierra del quetzal es anfitriona.

En esta ocasión, el oriundo de Puerto Barrios brilló en la prueba de 400 metros libres masculinos, imponiéndose con un tiempo de 3:58.43 minutos, marca que reafirma su dominio en la natación centroamericana.

El podio de esta competencia lo completaron el costarricense Alberto Vega, quien registró 4:02.68, y el también guatemalteco José Barrios, con 4:06.56, confirmando el poderío chapín en las piscinas.

Erick Gordillo no se detiene y, minutos después de su anterior triunfo, volvió a brillar al conquistar su sexta medalla de oro en los Juegos Centroamericanos, imponiendo además un nuevo récord regional en los 200 metros dorso con un tiempo de 2:05.43. En esta misma prueba, Guido Montero de Costa Rica se quedó con la plata al marcar 2:11.79, mientras que Eric Blandón Flores de Nicaragua obtuvo el bronce con 2:13.35.

Esta victoria se suma a una serie de actuaciones memorables de Gordillo, quien el sábado pasado impuso un nuevo récord centroamericano en los 200 metros combinados, con un tiempo de 2:02.61 minutos, dejando claro que atraviesa el mejor momento de su carrera.

Más allá de las cifras, el impacto de Gordillo trasciende lo deportivo. Su constancia, disciplina y talento lo han convertido en un referente para las nuevas generaciones que sueñan con llegar a la élite de la natación. Cada brazada del nadador guatemalteco es un mensaje de inspiración para los jóvenes que ven en él un ejemplo de que, con esfuerzo y dedicación, se pueden romper barreras y alcanzar la gloria.

Gracias a estas actuaciones, Guatemala se mantiene en lo más alto del medallero, consolidando su posición como potencia regional en estas justas. El aporte de atletas como Gordillo es fundamental para que el país anfitrión viva uno de sus mejores momentos en la historia de los Juegos Centroamericanos, demostrando que el trabajo en equipo y la preparación son la clave del éxito.

Sin lugar a dudas, Erick Gordillo se ha convertido en uno de los grandes talentos de la región y en símbolo de orgullo nacional. Su nombre quedará grabado en la memoria de estos Juegos y en la historia del deporte guatemalteco como el nadador que llevó la bandera azul y blanco a lo más alto, inspirando a toda una generación que ahora sueña con seguir sus pasos.

Récord centroamericano de Erick Gordillo

Hombres 100 m dorso: Érick Gordillo (Guatemala) – 56.95 seg.

Hombres 400 m combinados: Érick Gordillo (Guatemala) – 4:23.99 min.

200m combinados individual rama masculina Erick Gordillo (Guatemala)- 2:02.61 min

200 m marioposa masculinao Erick Gordillo – (Guatemala) – 1:59.64