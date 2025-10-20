EN VIVO: inauguración de los Juegos Centroamericanos 2025 desde Ciudad de Cayalá

Este lunes 20 de octubre se lleva a cabo la ceremonia oficial de inauguración de los XII Juegos Centroamericanos 2025, un evento histórico para la región. La actividad se realiza en el corazón de Ciudad Cayalá, zona 16 de de Guatemala, a partir de las 16:00 horas, en unas competencias donde se reúne lo mejor del deporte.

La ceremonia cuenta con la presencia de las delegaciones de los siete países participantes: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá. Se espera la participación de más de 2 mil 800 atletas, quienes d eesfilan n un ambiente lleno de color y música.

Por parte de la delegación guatemalteca, los abanderados oficiales son Roberto Bonilla (natación) y María Alejandra Higueros (taekwondo), quienes portan con orgullo la bandera nacional. Como escoltas están Allan Maldonado (karate) y Ana Patricia Morales (boliche), atletas destacados en sus disciplinas.