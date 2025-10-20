Juegos Centroamericanos 2025: Guatemala se convierte en el epicentro del deporte de la región con la ceremonia de inauguración

La tarde de este lunes 20 de octubre, Guatemala vivió una jornada histórica con la ceremonia oficial de inauguración de los XII Juegos Centroamericanos del 2025, donde el país funge como sede por cuarta ocasión en su historia.

El acto comenzó con una misa presidida por el arzobispo metropolitano, Gonzalo de Villa y Vásquez, y contó con la presencia de autoridades deportivas, como Gerardo René Aguirre, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), atletas e invitados especiales.

Los juegos comenzaron el pasado viernes 18 de octubre y se extenderán hasta el próximo 30 de octubre, con la participación de delegaciones de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Belice y Panamá. Desde el arranque, la fiesta deportiva ha llenado de color, música y tradición cada escenario, reflejando la hermandad centroamericana y el espíritu competitivo que caracteriza estas justas.

La inauguración oficial se realizó en el complejo Ciudad Cayalá este lunes 20 de octubre, debido a que el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores la principal instalación deportiva del país se encuentra en proceso de remodelación. El desfile de las delegaciones fue uno de los momentos más emotivos, con presentaciones llenas de alegría, bailes típicos y un ambiente festivo que contagió a todos los asistentes.

En lo deportivo, Guatemala ha demostrado su fortaleza como anfitriona. Al día de la inauguración, la delegación chapina ya superaba las 125 preseas, con un impresionante acumulado de 57 medallas de oro, 43 de plata y 35 de bronce. Este desempeño reafirma el compromiso y la preparación de los atletas nacionales, que buscan consolidar al país en lo más alto del medallero.

Los XII Juegos Centroamericanos del 2025 prometen ser una celebración inolvidable para la región. Guatemala no solo abre sus puertas como anfitriona, sino que también se posiciona como potencia deportiva, dejando claro que la pasión y el talento chapín están más vivos que nunca.