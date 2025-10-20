Selección Sub-20 de Guatemala vence a Nicaragua en su debut en los Juegos Centroamericanos

La Selección Nacional Sub-20 de Guatemala, dirigida por Willy Coito Oliveira, comenzó con el pie derecho su participación en los Juegos Centroamericanos del 2025, al imponerse 3-1 a Nicaragua en el estadio Cementos Progreso. Mostró un futbol dinámico, efectivo y con ambición.

Desde el inicio, el cuadro anfitrión tomó el control del partido. Apenas al minuto 3, Raúl Cruz abrió el marcador tras una jugada colectiva que desató la alegría en las gradas. Quince minutos después, Héctor Prillwitz, una de las figuras del combinado nacional, amplió la ventaja para el 2-0. Con esa diferencia, los chapines se fueron al descanso dominando las acciones y generando oportunidades que no lograron concretar.

En la segunda mitad, la tónica se mantuvo. Guatemala buscaba aumentar la cuenta, pero la falta de precisión y las intervenciones del arquero nicaragüense evitaron el tercero.

Con el paso de los minutos, Nicaragua adelantó líneas y comenzó a generar peligro. Logró descontar al minuto 77, para el 2-1, por intermedio de Kenler Cayasso lo que encendió la emoción en el tramo final. Sin embargo, cuando parecía que el empate era posible, Jair Asprilla, jugador de Municipal, sentenció el encuentro al 90+2 con el 3-1 definitivo.

Con este triunfo, la Azul y Blanco suma sus primeros tres puntos y toma confianza para lo que viene. Su próximo compromiso será el miércoles 22 de octubre, cuando enfrente a El Salvador a las 10.00 horas en el mismo escenario, en un duelo clave para asegurar la clasificación a la siguiente fase.

Guatemala ha dejado claro que quiere ser protagonista en esta edición de los Juegos Centroamericanos y llevarse la medalla de oro.