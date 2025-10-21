Selección Femenina de Guatemala empata en su debut ante Nicaragua en los Juegos Centroamericanos

Fútbol Nacional

Selección Femenina de Guatemala empata en su debut ante Nicaragua en los Juegos Centroamericanos

La Selección Nacional Femenina de Guatemala empató en su debut en los Juegos Centroamericanos 2025 frente a Nicaragua.

Guatemala no pasó del empate en su debut de los Juegos Centroamericanos 2025. (Foto Prensa Libre: Fedefut).

La Selección Nacional Femenina de Guatemala hizo su debut este martes en los Juegos Centroamericanos del 2025, que se disputan en territorio guatemalteco, con un empate 0-0 frente a Nicaragua.

El encuentro se disputó en un ambiente cargado de expectativa, ya que las dirigidas por la estratega Karla Amaya llegaban con la ilusión de iniciar con victoria en casa.

Desde el pitazo inicial, la Azul y Blanco mostró una propuesta ofensiva, con constantes intentos por llegar al arco rival. Con figuras como Aisha Solórzano y Ana Lucía Martínez comandando el ataque, Guatemala intentó imponer condiciones.

Sin embargo, la defensa nicaragüense se mantuvo sólida y ordenada, cerró espacios y evitó que las guatemaltecas encontraran claridad en los últimos metros.

La primera ocasión clara para Guatemala llegó al minuto 20, pero la falta de precisión en la definición y la buena actuación de la portera rival impidieron abrir el marcador. El primer tiempo concluyó con dominio guatemalteco, pero sin goles.

En la segunda parte, las guatemaltecas continuaron insistiendo, generaron aproximaciones por las bandas y buscaron romper el cerrojo defensivo de Nicaragua.

A pesar del control del balón, la falta de contundencia en el área rival fue determinante. Las oportunidades se diluyeron y el tiempo se agotó, sellando un empate sin goles que deja a Guatemala con sabor amargo en su estreno.

