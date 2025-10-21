Juegos Centroamericanos 2025: Así está el medallero tras cuatro días de intensa competencia

La delegación guatemalteca continúa demostrando su poderío en la edición del 2025 de los Juegos Centroamericanos, al mantenerse como líder absoluto del medallero tras el cuarto día de competencias.

El país anfitrión acumula un total de 147 medallas: 62 de oro, 47 de plata y 38 de bronce, cifra que lo coloca muy por encima de sus rivales regionales y confirma su excelente preparación para estas justas deportivas.

La jornada estuvo marcada por la inauguración oficial del evento y por las actuaciones estelares de los atletas chapines, en especial del nadador Erick Gordillo, quien se robó los reflectores al ganar medallas de oro en natación. Con este logro, Gordillo se consolida como uno de los grandes referentes del deporte centroamericano y eleva aún más el prestigio de Guatemala en la natación y en el ámbito regional.

En la clasificación general, Costa Rica ocupa la segunda posición con 90 preseas (27 de oro, 30 de plata y 33 de bronce), seguida por Panamá, con 55 medallas (19 de oro, 18 de plata y 18 de bronce).

Más abajo figura El Salvador, en la cuarta casilla, con 73 medallas (16 de oro, 23 de plata y 34 de bronce), mientras que Honduras es quinto con 36 preseas, Nicaragua sexto con 26 y Belice cierra la tabla con una sola medalla de plata.

El desempeño de Guatemala en estos Juegos Centroamericanos no solo refleja el talento y la dedicación de sus atletas, sino también el esfuerzo organizativo del país anfitrión por ofrecer un evento de primer nivel.

Con varias jornadas aún por disputarse, la delegación chapina apunta a cerrar la competencia como la gran potencia deportiva de la región y reafirmar su liderazgo en estas justas.