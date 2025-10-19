Estas medallas y records ha conseguido Guatemala en el tercer día de los Juegos Centroamericanos

La delegación guatemalteca vivió un día histórico en los Juegos Centroamericanos 2025, consolidando su liderazgo en varias disciplinas y sumando un conjunto notable de medallas, entre ellas varias de oro y nuevos récords centroamericanos. La jornada mostró la consistencia y el nivel competitivo de los atletas nacionales.

En bádminton, Guatemala dominó la competencia y conquistó los cinco oros en disputa. Destacaron Christopher Martínez y Diana Corletto en dobles mixtos, Nikté Sotomayor en individual, Christopher Martínez y Jonathan Solis en dobles masculino, y Nikté Sotomayor y Adriana Barrios en dobles femenino. Además, Kevin Cordón se coronó campeón tras vencer en la final a Uriel Canjura de El Salvador, asegurando otra presea dorada para el país.

El ciclismo de ruta masculino también fue protagonista, con Sergio Chumil ganando el oro tras recorrer 3:42:46, seguido de Mardoqueo Vásquez que se quedó con la plata. En la ruta femenina, la guatemalteca Jasmín Gabriela Soto se adjudicó la medalla, destacando el desempeño del país en esta disciplina.

En atletismo, Guatemala sumó oro en los 10,000 metros gracias a Alberto González con un tiempo de 30:23.37. Además, Wienstan Mena impuso una nueva marca nacional al ganar el oro en los 100 metros vallas masculinos en 13.78 segundos. Débora Quel se colgó la plata en los 800 metros femeninos con 2:11.90 minutos, mientras que Mariandrée Chacón batió el récord centroamericano en los 200 metros femeninos con 23.34 segundos.

En el tiro deportivo, Guatemala también destacó. En pistola de aire a 10 metros individual femenino, Roxana Cruz ganó oro con 230.7 puntos, seguida de Isabel Herrarte con la plata (230.2). En la modalidad de rifle a 50 metros individual femenino, Ingrid Vela se colgó el oro y Tatiana Linares la plata. En la modalidad por equipos, los nacionales Rodrigo Campos, Pablo Castillo y otros atletas también completaron podios con medallas de oro, plata y bronce.

El atletismo en salto alto también aportó medallas para Guatemala, con Deencel Álvarez obteniendo bronce gracias a su registro de 1.85 metros, mostrando la profundidad de la delegación nacional en distintas pruebas de pista y campo.

En esgrima, Carlos Adrián Enríquez Aguilar se proclamó campeón en sable individual masculino, agregando otra presea dorada al medallero nacional. Estas actuaciones confirman que Guatemala mantiene un nivel competitivo amplio, abarcando deportes individuales y de conjunto.

Con los resultados de esta jornada, Guatemala reafirma su condición de potencia regional, sumando oro, plata y bronce en varias disciplinas y consolidando su posición en el medallero. La delegación seguirá buscando más preseas en los próximos días, con atletas enfocados en mantener la excelencia y el orgullo nacional en los Juegos Centroamericanos.