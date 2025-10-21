Campeones y clasificados: Guatemala conquista el oro en softbol

El equipo nacional masculino de sóftbol conquistó la medalla de oro en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 tras una actuación arrolladora ante Panamá en la final disputada en el diamante Carlos Cano, ubicado a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala.

La novena guatemalteca ratificó su condición de favorita al imponerse con marcador de 13-2 en solo cuatro entradas de las siete programadas, demostrando un poderío ofensivo y defensivo que dejó sin opciones al combinado panameño.

Guatemala repitió el título obtenido en la última edición de estos juegos celebrada en Nicaragua en 2017 y se consolidó bicampeón del softbol centroamericano.

En la disputa por la medalla de bronce, Honduras se llevó el tercer lugar del softbol masculino. Los hondureños demostraron solidez durante todo el torneo y cerraron su participación con una actuación destacada que les permitió subirse al tercer escalón del podio junto a Panamá y Guatemala.

La actuación de la selección guatemalteca no sorprende cuando se analiza su posición en el contexto internacional. Guatemala está ubicada en el puesto 12 del ranking mundial de softbol, lo que la convierte en una potencia no solo a nivel centroamericano, sino también con proyección global en esta disciplina.

La victoria se suma a la brillante actuación de Guatemala en estos Juegos Centroamericanos 2025, donde el país anfitrión continúa consolidándose en lo más alto del medallero. El quinto día de competencias fue especialmente prolífico para la delegación nacional, con logros destacados en atletismo, ciclismo, surf, natación y ahora softbol.