Guatemala se corona campeona centroamericana de hockey sobre césped femenino 

El hockey sobre césped guatemalteco femenino alcanzó su máxima gloria este martes en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

La selección femenina escribió una nueva página dorada en la historia del deporte nacional al conquistar la medalla de oro en una emocionante final disputada en las instalaciones de Campo Marte.

El equipo guatemalteco se impuso 1-0 ante Costa Rica en un encuentro lleno de tensión, estrategia y corazón. Guatemala se alzó en lo más alto del podio, logrando un título histórico que marca un antes y un después para esta disciplina en el territorio nacional. La selección femenina de El salvador se llevó el bronce tras vencer 3-2 a Panamá.

El combinado anfitrión culminó un torneo perfecto que confirmó su superioridad en la región. Las guatemaltecas mantuvieron un alto nivel en todos sus encuentros, cerrando la fase de grupos invictas.

En la rama masculina de este deporte, Costa Rica se llevó la presea dorada al imponerse 5-1 ante Guatemala. Los ticos dominaron el encuentro con actuaciones destacadas de Iker y Amalec Picado, quienes anotaron dos goles cada uno, consolidando el título para el combinado costarricense.

Este oro femenino y la plata masculina se suman a la brillante actuación de Guatemala en los Juegos Centroamericanos 2025, donde el país anfitrión continúa demostrando su poderío deportivo en múltiples disciplinas.