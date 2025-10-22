Deporte Nacional
Juegos Centroamericanos: Así finalizó el medallero después de cinco días con actuaciones clave en natación y atletismo
La delegación guatemalteca sigue en lo más alto del podio en estos Juegos Centroamericanos 2025 luego de cinco días de actividad; así marcha el medallero.
Erick Gordilla, natación, se ha convertido en una de las grandes estrellas de los Juegos Centroamericanos 2025. (Foto Prensa Libre: Juegos Centroamericanos).
Tras cinco días de competencias, la delegación de Guatemala —anfitriona de este certamen olímpico— continúa liderando con autoridad el medallero general, al acumular 174 medallas: 75 de oro, 55 de plata y 44 de bronce.
Este desempeño confirma la excelente preparación de los atletas chapines y el esfuerzo organizativo del país para ofrecer un evento de primer nivel.
En la segunda posición se ubica Costa Rica, con 108 preseas (31 oros, 38 platas y 39 bronces), seguida por Panamá, que suma 67 medallas (25 oros, 22 platas y 20 bronces).
Más abajo aparece El Salvador, cuarto con 87 medallas (20 oros, 27 platas y 40 bronces), mientras que Honduras registra 41 preseas (8 oros, 15 platas y 18 bronces).
Por su parte, Nicaragua acumula 36 medallas (6 oros, 6 platas y 28 bronces), y Belice cierra la tabla con apenas dos preseas (una plata y un bronce).
Con varias jornadas aún por disputarse, Guatemala apunta a cerrar la competencia como la gran potencia deportiva de la región, consolidando su liderazgo histórico en estas justas y dejando claro que el deporte nacional atraviesa uno de sus mejores momentos.
En esta jornada, la delegación de natación —con Erick Gordillo a la cabeza— volvió a mostrar un nivel sobresaliente, tanto en la rama masculina como en la femenina. Además, en atletismo con Viviana Aroche y Débora asimismo el softbol y hockey obtuvieron Oro, Guatemala cosechó importantes oros que refuerzan su supremacía en el medallero.