Juegos Centroamericanos: Así finalizó el medallero después de cinco días con actuaciones clave en natación y atletismo

Tras cinco días de competencias, la delegación de Guatemala —anfitriona de este certamen olímpico— continúa liderando con autoridad el medallero general, al acumular 174 medallas: 75 de oro, 55 de plata y 44 de bronce.

Este desempeño confirma la excelente preparación de los atletas chapines y el esfuerzo organizativo del país para ofrecer un evento de primer nivel.

En la segunda posición se ubica Costa Rica, con 108 preseas (31 oros, 38 platas y 39 bronces), seguida por Panamá, que suma 67 medallas (25 oros, 22 platas y 20 bronces).

Más abajo aparece El Salvador, cuarto con 87 medallas (20 oros, 27 platas y 40 bronces), mientras que Honduras registra 41 preseas (8 oros, 15 platas y 18 bronces).

Por su parte, Nicaragua acumula 36 medallas (6 oros, 6 platas y 28 bronces), y Belice cierra la tabla con apenas dos preseas (una plata y un bronce).

Con varias jornadas aún por disputarse, Guatemala apunta a cerrar la competencia como la gran potencia deportiva de la región, consolidando su liderazgo histórico en estas justas y dejando claro que el deporte nacional atraviesa uno de sus mejores momentos.

En esta jornada, la delegación de natación —con Erick Gordillo a la cabeza— volvió a mostrar un nivel sobresaliente, tanto en la rama masculina como en la femenina. Además, en atletismo con Viviana Aroche y Débora asimismo el softbol y hockey obtuvieron Oro, Guatemala cosechó importantes oros que refuerzan su supremacía en el medallero.