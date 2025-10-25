Deporte Nacional
Juegos Centroamericanos: Así marcha el medallero tras 8 días de competencia
Guatemala es el país que más medallas ha ganado en esta edición de los Juegos Centroamericanos. (Foto: Prensa Libre: Juegos Centroamericanos)
Luego de ocho días de intensa actividad deportiva, Guatemala se mantiene al frente del medallero de los Juegos Centroamericanos, consolidando su desempeño en varias disciplinas y ampliando su ventaja sobre el resto de naciones participantes.
Hasta el momento, la delegación guatemalteca ha conseguido 119 medallas de oro, 87 de plata y 60 de bronce, para un total de 266 preseas, destacándose en deportes individuales y colectivos, lo que refleja la consistencia y preparación de sus atletas.
Costa Rica se ubica en la segunda posición del medallero con un total de 141 medallas, repartidas en 40 de oro, 48 de plata y 53 de bronce, manteniendo un ritmo competitivo que le permite mantenerse cerca del podio general.
El Salvador se coloca en tercer lugar con 36 medallas de oro, 58 de plata y 46 de bronce, sumando 140 preseas. La nación salvadoreña ha mostrado un crecimiento notable en varias disciplinas y continúa luchando por acercarse a la segunda posición.
Panamá se mantiene en la cuarta posición, con 31 oros, 30 platas y 35 bronces, acumulando 96 medallas. Los panameños destacan en deportes de fuerza y velocidad, donde han conseguido varias de sus preseas doradas.
Honduras suma 66 medallas hasta este momento, con 15 de oro, 19 de plata y 32 de bronce, mientras que Nicaragua ha alcanzado 78 medallas, repartidas en 10 de oro, 19 de plata y 49 de bronce, mostrando buenos resultados especialmente en deportes de resistencia y combates.
Belice ocupa la última posición del medallero con 3 medallas, una de plata y dos de bronce, pero su participación ha sido significativa en deportes de exhibición y competencias de menor cantidad de participantes.
Con el transcurso de los días, la competencia continúa siendo intensa y las posiciones en el medallero podrían cambiar en los próximos eventos. Guatemala mantiene su liderazgo, pero cada país busca sumar puntos importantes para acercarse a los primeros lugares y dejar una marca histórica en los Juegos Centroamericanos.