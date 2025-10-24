Deporte Nacional
Érick Barrondo conquista el oro e impone récord en la marcha de los Juegos Centroamericanos
Dominio total de los Barrondo: Érick, José Alejandro y Uriel hicieron el 1-2-3 para Guatemala en la exigente prueba de 20 kilómetros marcha de los Juegos Centroamericanos.
Los hermanos Barrondo hacen historia al completar el podio de marca atlética en los Juegos Centroamericanos. (FotoPrensa: Juegos Centroamericanos).
Este viernes 24 de octubre, en una hazaña histórica, la marcha atlética guatemalteca arrasó. La familia Barrondo, originaria de San Cristóbal, Baja Verapaz, se adueñó del podio completo en la prueba de los 20 kilómetros de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.
Erick Barrondo, medallista olímpico de plata en Londres 2012, lideró el dominio familiar al conquistar el oro con un tiempo de 1:23:35, imponiendo un nuevo récord centroamericano y mejorando su propia marca en una modalidad que próximamente será modificada por el Comité Olímpico Internacional.
José Alejandro Barrondo se llevó la plata con tiempo de 1:26:10, mientras que Uriel Barrondo completó el podio con el bronce en 1:27:13.
Fue la primera vez en la historia de los Juegos Centroamericanos que tres hermanos ocupan el podio completo de una prueba, un hito que quedará grabado en la memoria del deporte regional.
A partir de las 6:30 horas inició el recorrido con cinco competidores: los tres hermanos Barrondo de Guatemala junto a Juan Manuel Calderón de Costa Rica y Gabriel Alvarado de Nicaragua. Erick se distanció del grupo rápidamente, ubicándose como primero con una técnica depurada.
En la tercera vuelta, el resto de los competidores acortaron distancia, generando presión sobre el líder. Sin embargo, esto solo motivó al medallista olímpico para recuperar el ritmo y abandonar definitivamente al pelotón.
Erick mantuvo el liderato hasta el final terminando la prueba en el primer puesto con un tiempo récord de 1:23:35. Este tiempo no solo es un récord centroamericano, sino que representa la mejor marca en una modalidad de 20 kilómetros que será modificada en futuras competencias olímpicas.
Esta hazaña de los hermanos Barrondo se suma a la brillante actuación de Guatemala en estos XII Juegos Centroamericanos 2025, donde el país anfitrión continúa demostrando su capacidad para formar atletas de clase mundial en múltiples disciplinas.