Guatemala brilla con oro en salto por equipos en ecuestres de los Juegos Centroamericanos 2025

Guatemala sigue sumando preseas doradas en los XII Juegos Centroamericanos 2025, y esta vez el protagonismo fue para el equipo nacional de ecuestres, que conquistó la medalla de oro en la disciplina de salto por equipos, confirmando una vez más el alto nivel del país en las pruebas hípicas.

El cuarteto integrado por Álvaro Enrique Tejada con Comedian Of Picobello, Lukene Arenas Saravia con Mestizo, Eduardo Antonio Castillo con Ginland PB y Juan Diego Sáenz con Jasperlion PB, tuvo una actuación impecable que les permitió subirse al primer lugar del podio y escuchar el himno nacional en lo más alto.

La competencia se desarrolló con gran intensidad y precisión en cada salto, donde los binomios guatemaltecos demostraron dominio, técnica y un excelente trabajo en conjunto. La constancia y el temple de los jinetes fueron claves para imponerse ante los demás países de la región.

Este resultado consolida a Guatemala como una potencia regional en las disciplinas ecuestres, sumando una nueva medalla dorada que se une al oro obtenido días atrás en adiestramiento por equipos, también dentro de esta rama deportiva. La regularidad y el trabajo conjunto han sido determinantes para mantener el nivel de excelencia.

El triunfo también refleja el esfuerzo de años de preparación y el respaldo técnico brindado por la Federación Ecuestre Nacional, que ha apostado por la formación de nuevos talentos y el fortalecimiento de los binomios que hoy representan al país con orgullo.

Además, el equipo guatemalteco se mostró sólido desde las rondas clasificatorias, donde marcó diferencias desde el primer salto. Cada integrante cumplió con una participación destacada, haciendo gala de la elegancia y precisión que caracterizan al deporte ecuestre.

Con esta nueva medalla de oro, Guatemala continúa su ascenso en el medallero general, reafirmando el dominio de sus atletas en diferentes disciplinas y la unión del deporte nacional en los Juegos Centroamericanos 2025.

El público presente celebró con emoción el desempeño de los jinetes nacionales, quienes demostraron que la pasión, la disciplina y el trabajo en equipo son los pilares para alcanzar la gloria. Guatemala vuelve a brillar en lo más alto del podio con su equipo dorado de salto por equipos.