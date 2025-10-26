Guatemala se enfrenta a Costa Rica por un lugar en la final en los Juegos Centroamericanos

La selección sub-21 de Guatemala se prepara para disputar este domingo 26 de octubre ante Costa Rica la semifinal del torneo de fútbol en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, programada para las 12:30 horas en el Estadio Cementos Progreso. Un partido clave que definirá al rival que peleará por la medalla de oro en casa.

Los chapines llegan con la motivación de superar una barrera que no han logrado romper en las últimas ediciones del certamen, y afrontan este encuentro con la ilusión de disputar la final ante su afición. Saber que tienen la posibilidad de avanzar a la instancia decisiva en un torneo regional les añade presión pero también convicción.

Por su parte, Costa Rica llega como un rival aguerrido, tradicionalmente fuerte en categorías juveniles, y buscará imponer su estilo de juego para frenar al conjunto guatemalteco. El duelo entre ambos países siempre genera expectativas, más aún cuando está en juego una plaza para la final de los Juegos Centroamericanos.

La selección juvenil marcha con expectativas altas, consciente de que una victoria les permitiría avanzar a la gran final y pelear por el oro en esta edición de los Juegos Centroamericanos 2025.

El director técnico, Willy Olivera del equipo guatemalteco ha señalado que el enfoque estará en la disciplina táctica, la intensidad desde el inicio del partido y la solidez defensiva. Consciente del valor del estadio y la afición, espera que los jugadores respondan al reto ante Costa Rica.

Para concretar su paso a la final, Guatemala necesitará maximizar su capacidad ofensiva, cuidar los detalles en el mediocampo y mantener concentración en cada jugada, pues cualquier descuido podría costar caro ante un rival que no perdona. El Estadio Cementos Progreso estará listo para recibir a una afición que no escatimará en apoyo.

La semifinal de este domingo representa una oportunidad de oro para la Sub-21 chapina de seguir avanzando en el torneo y posiblemente recuperar el título que el país aún ansía en esta categoría. Los jugadores lo saben y se preparan para darlo todo.

Todo está listo para que Guatemala vs Costa Rica sea un duelo cargado de emoción, nervios y ambición. A partir de las 12:30 horas, en el Cementos Progreso, comenzará la batalla hacia la final de los Juegos Centroamericanos 2025.